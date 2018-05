Camino a la secundaria

Son 25 mil 691 estudiantes en esta ciudad los que aspiran a continuar su educación básica. Ellos deberán esperar poco más de un mes para recibir el resultado del examen Instrumento para el Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria (Idanis).Desde las siete de la mañana se observó que alumnos acudieron a los planteles acompañados de sus padres para realizar la prueba que determinará en qué secundaria serán admitidos y el turno de sus clases, ya sea matutino o vespertino.“Tengo once años, vengo de la primaria Valerio Trujano y me siento feliz porque voy a hacer el examen pero poco nervioso”, dijo Kevin Alexander, quien señaló que estudió toda la semana para presentar el Idanis.“Estoy más nerviosa que ella”, expresó la madre de María Fernanda, quien mencionó que esperaría la salida de su hija de 12 años, que se preparó desde enero a la fecha para presentar el examen.“Me da emoción, ya es otro paso a la secundaria que va a dar él y anda nervioso también, pero me gusta que siga sus estudios”, expresó una madre de familia que esperaba el ingreso de su hijo a la prueba en la Secundaria Federal 3.Francisco Chávez, vocero de la Secretaría de Educación, dio a conocer que desde la mañana de ayer se realizaron recorridos en las principales secundarias con mayor demanda por los padres de familia y que hasta el final de la prueba no se tuvo registro de ningún accidente.Asímismo informó que las Secundarias Federal 1, Técnica 33 y Estatal 16, encabezan la lista de los planteles con mayor demanda de admisión en la ciudad.Destacó que en la Zona Norte son 70 sedes en total divididas en 30 escuelas técnicas, 25 federales y 15 estatales, las que el día de ayer recibieron a los miles de menores provenientes del sexto de primaria.Chávez puntualizó que en el estado son 56 mil 516 los alumnos los que realizaron el Idanis en 323 escuelas y aclaró que para todos los aspirantes habrá un lugar.“Los alumnos que no queden en la escuela de su preferencia hay otros planteles de menor demanda donde pueden ser reubicados pero todos tienen un espacio educativo asegurado”, señaló.Resaltó que el examen fue un cuadernillo de 60 preguntas y 34 extras de contexto para evaluar las habilidades verbales, de razonamiento y matemáticas; finalmente mencionó que la aplicación tendría una duración de tres horas.Los resultados de la prueba podrán ser consultados el próximo 29 de junio a través de las páginas www.educacion.chihuahua.gob.mx y www.sie.chihuahua.gob.mx además las listas se publicarán afuera de los planteles donde se realizó la aplicación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.