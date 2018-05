Reconocen toda una vida al frente de las aulas

Con 54 y 55 años de servicio las maestras Carlota Amalia Molinar Lucero y Adela Murillo Sánchez, recibieron ayer un reconocimiento por su trayectoria dentro de la docencia.Ambas docentes, quienes recibieron una placa conmemorativa, expresaron su amor por la profesión y destacaron que por sus aulas vieron pasar a funcionarios públicos que hoy representan a la comunidad de Juárez y Chihuahua.“Alguna vez me dijeron ¿por qué no te jubilas? Ya a descansar, a disfrutar, pero sinceramente quiero decirles que a mí este trabajo me gustó mucho, lo amo, he sido muy feliz en él”, expresó la profesora Adela Murillo.Ella narró que comenzó sus labores educativas en el “Plan Chihuahua” con el exgobernador Teófilo Borunda, y fue pionera de la fundación de una escuela en un ranchito denominado Puerto de Custo, donde recordó que tuvo alumnos mayores que ella debido a que no había escuela en la zona.Poco después mencionó que su trabajo la llevó a una primaria en San Francisco del Oro, luego se fue a la Normal Superior de México donde se le ofreció trabajar en secundarias como maestra de inglés en Tamaulipas, regresó a Chihua–hua, laboró en Delicias un tiempo y se mudó a Ciudad Juárez donde ganó una jefatura de enseñanza en un concurso y actualmente aún labora como profesora.“Tengo muchos alumnos que me recuerdan con cariño, creo que no lo hice tan mal”, expresó, y señaló que los docentes se enfrentan a una realidad donde hay alumnos que quieren y otros que no quieren aprender, así como unos que pueden hacerlo y otros que no; “tenemos que buscar la manera”, dijo.A su vez, la maestra Carlota Molinar, expuso que tiene 54 años dedicados a mejorar México, pues desde los 15 años inició en la docencia y actualmente labora como supervisora de secundarias generales en el suroriente.“Nosotros estamos inmersos en una situación que tenemos que sacar adelante a México y ha habido cambios, los maestros buscamos tener más preparación, con esto de los exámenes tenemos mucho profesionista que está incursionando”, mencionó.En dicho homenaje fueron reconocidos con un diploma y una placa conmemorativa 190 docentes de educación básica en la Zona Norte, de los cuales 15 maestros recibieron también la medalla de oro Manuel Ignacio Altamirano por 40 años de servicio y 173 la medalla Rafael Ramírez por 30 años en la labor educativa.