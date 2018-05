Enfrentan malos olores; ignoran procedencia

Desde hace aproximadamente tres meses vecinos del fraccionamiento Bosques de Sicomoro, un conjunto cerrado de 22 viviendas, próximo a la Paseo Triunfo de la Republica y Lago de Pátzcuaro, enfrentan desagradables olores y están en la incógnita de no saber de dónde provienen.Hay una funeraria con crematorio atrás de sus viviendas, pero también hay otros negocios de preparación de alimentos en esa zona que, para algunos vecinos, pudieran estar generando la problemática, pero no existe una seguridad de que así sea, según testimonios de los entrevistados.En la funeraria colindante al fraccionamiento la gerencia se deslindó de cualquier incidente que pudiera provocar a ese respecto; igual ocurrió en un local habilitado con hornos para la fabricación de chicharrones de cerdo.Uno de los vigilantes del residencial es testigo de los fétidos olores que llegan espontáneamente con el viento.“Mire, huela, ¿sí huele?”, pregunta el trabajador al momento de la entrevista y la hediondez se confirma, pero pasa menos de un minuto y se ausenta con el poco aire de los árboles.“Así tenemos unos tres meses”, agrega uno de los vecinos del lugar, quien pide no identificarse al hacer la denuncia.Los residentes se han reunido para acordar acciones al respecto y pedir a las autoridades de Salud que investiguen qué es lo que está ocurriendo en los alrededores, que trae en el aire esos malos olores espontáneos de los cuales se desconoce el origen.El Diario se abocó a indagar en los lugares señalados por los vecinos como posibles problema.En un local sobre la calle Lago de Pátzcuaro se acondicionó una bodega donde fabrican chicharrones de cerdo. A simple vista el local está limpio y dentro del mismo no se perciben malos olores.La encargada del lugar dijo que las personas llegan a comprar chicharrones atraídos por el olor propio de cuando se están cocinando, que se deja salir por un extractor en el techo del inmueble.En la funeraria cerca de ahí la gerencia dijo tener en operaciones un crematorio, que no genera emisiones ya que contiene una cámara de combustión interna convertidora monóxido-bióxido.“Es una instalación de las más avanzadas en tecnología, con los correspondientes permisos, es un crematorio de primera generación, de lo más avanzado”, dijo el gerente del establecimiento, que pidió el anonimato, a la vez que se deslindó de las dudas que tienen los vecinos sobre el lugar.Agregó que quizá se esté generando una confusión porque los vecinos podrían estar inquietos por estar contiguos a una funeraria.Hay una funeraria con crematorio atrás de sus viviendas, pero también hay otros negocios de preparación de alimentos en esa zona que, para algunos vecinos, pudieran estar generando la problemática, pero no existe una seguridad de que así sea, según testimonios de los entrevistados

