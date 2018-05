Funerarias dan la cara a deudos por cuerpos descompuestos

El Servicio Médico Forense (Semefo) ha puesto en jaque a las funerarias locales al tener éstas que dar explicaciones a los deudos que reciben cuerpos en estado de descomposición.Adriana Ríos, comerciante del ramo funerario, dijo que esos casos no son una constante, pero tan sólo la semana pasada las agencias que maneja recibieron siete cadáveres en ese estado.Indicó que desconoce qué tipo de criterios se estén utilizando oficialmente en cuanto al manejo de cadáveres, pues también se les han entregado congelados recientemente.“En los casos donde los cadáveres comienzan a despedir mal olor tenemos que explicar a los deudos inmediatamente cómo viene el cuerpo, presentárselo cuando nos lo entregan y decirles que no podrán abrir la caja, pero los familiares quieren despedirse y es imposible poderlo hacer así con dignidad”, explicó Ríos.El fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava, reconoció que ha habido deficiencias en los cuartos fríos del Semefo atribuibles a la saturación de cadáveres, por lo que al menos 140 cuerpos entraron en estado de descomposición.Ríos comentó que las funerarias tienen que realizar trabajos de preparación más laboriosos y costosos por el uso de químicos especiales cuando se enfrentan a estos casos.Dijo que cuando se vela en casa a una persona generalmente los familiares no siguen las recomendaciones que previamente se les dan y abren el ataúd, lo que ha provocado incidentes desagradables a los deudos.Indicó que en la mayoría de los casos donde reciben del Semefo cuerpos en ese estado logran amortiguar las reacciones que producen mediante procedimientos y técnicas especiales, pero en otros no.“Velar a un ser querido sin poderlo ver físicamente, es decir, con el cajón herméticamente cerrado, es una situación difícil y algunos deudos lo entienden, pero otros no”, dijo Ríos, al tiempo en que excluyó a las funerarias de la responsabilidad en estos casos.Dijo que los empleados funerarios no tienen acceso a las instalaciones del Semefo, a excepción de cuando pasan a firmar para la entrega de los cuerpos, por lo que desconocen qué pudiera estar ocurriendo.Agregó que de unos 30 servicios prestados la semana pasada en sus negocios, en siete casos los cuerpos se entregaron en Semefo sin estar debidamente conservados.También de forma reciente, dijo, le hicieron entrega de un cuerpo congelado y que fue mantenido en ese estado a pesar de estar embalsamado, lo cual no era necesario.

