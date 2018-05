Debido al repunte de muertes violentas en la ciudad y a la falta de mantenimeinto, las salas frías del Servicio Médico Forense (Semefo) en Juárez se saturaron de cuerpos en resguardo, lo que provocó fallas del sistema de refrigeración, informó la Fiscalía General del Estado.Ayer el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo que el Ministerio Público (MP) realiza los trámites para dar salida a los cuerpos sin identificar que se han acumulado con el repunte en los homicidios en los últimos días.Explicó que la saturación ha ocasionado fallas en el sistema de refrigeración y dijo que en el Semefo tienen espacio para 220 cadáveres.Empleados señalaron a El Diario que la ineficiencia en los sistemas de refrigeración provocó la descomposición de unos 150 cuerpos ahí resguardados.Carlos Huerta, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que hace tres semanas se hizo la inhumación de 50 cuerpos de personas no identificadas en el panteón San Rafael, por lo que permanecen 150 cuerpos, al menos 10 de ingresos recientes por hechos violentos.Agregó que la Dirección de Servicios Periciales, en la ciudad de Chihuahua, ordenó el mantenimiento en el sistema de refrigeración de todo el edificio ubicado en la calle Cedros, ya que tenía fallas anteriores precisamente por la falta de supervisión permanente.Dijo que desde ayer personal especializado trabaja en la reparación del sistema de enfriamiento y en los aparatos de aire acondicionado.El fiscal Nava López informó que los ingresos de cuerpos recientes se deben al repunte de la violencia que se registró a partir del 9 de mayo.Sin embargo, aseguró que el Ministerio Público está mejorando los protocolos para agilizar la salida de los cuerpos que ingresen, una vez practicada la necropsia de ley.“Está resuelta la situación de la falta de equipamiento y fallas, había un desabasto de agua en las instalaciones de Servicios Periciales, además los enfriadores al estar saturados hay un menor rendimiento”, dijo el fiscal.Agregó que se cada cuatro o cinco meses se realizarán las inhumaciones sobre los cuerpos no identificados.Datos del Servicio Médico Forense (Semefo) establecen que en una década, del año 2007 al 2017, un total de 584 personas asesinadas que ingresaron a la sala de necropsia por muerte violenta no fueron identificadas ni reclamadas por sus seres queridos, por lo que fueron inhumadas en el panteón San Rafael.Después del hallazgo de una persona sin vida, que realizan los primeros respondientes –regularmente policías municipales–, acuden al lugar los peritos especializados en la escena del crimen y, tras hacer el levantamiento de las evidencias, ordenan el traslado del cadáver al Semefo.Ahí la información del cuerpo es capturada a través del Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC). Los datos incluyen la toma de huellas dactilares, una serie fotográfica que incluye las pertenencias de la víctima –si existen– y la descripción de señas físicas particulares, como tatuajes.Se toman muestras biológicas para determinar el perfil genético, que incluye fluidos como sangre, orina y saliva, así como restos anatómicos, dientes y huesos, y se anexa la causa de muerte una vez realizada la autopsia, refiere el informe.En el caso de las pertenencias, éstas son almacenadas en bolsas al vacío para preservarlas en un área especial del Semefo y que se pueden entregar a las familias después de identificada la persona, de así desearlo.El Registro Civil proporciona cada una de las actas de defunción que menciona la causa de muerte y la fecha estimada del deceso, mientras que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) es la autoridad que finalmente da la autorización para la inhumación.En la oficina del cementerio existe un libro que contiene el registro de datos y que permite la ubicación en cada fosa, agrega el informe oficial. (Luz del Carmen Sosa/El Diario)

