Luego de acusar al profesor Alfredo Limas de hostigamiento y violencia, 6 de 8 estudiantes de la Maestría Interdisciplinaria de Estudios de Género (MEIG) renunció a seguir en el posgrado, impartido por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Siete mujeres y un hombre ingresaron en enero pasado al programa, este último extranjero, quien se ha mantenido al margen de las inconformidades, y permanece inscrito. Otra alumna renunció antes, debido a problemas de salud.La UACJ confirmó lo dicho respecto a la baja voluntaria de las alumnas, sin brindar mayores detalles al respecto.Las mujeres dijeron que como última instancia fueron a la Defensoría de los Derechos Universitarios, “ahí se nos atendió muy bien, pero ya no pudimos soportar más la presión”, relató una de las inconformes, quien reservó su identidad.Todo comenzó con una denuncia pública que ella hizo, durante la IX Semana Conmemorativa de la Lucha Internacional por los Derechos de las Mujeresque organizó la UACJ.“En ese momento me negué a dar nombres, pues las personas a quienes yo denunciaba no estaban presentes. Lejos de favorecernos con apoyo, esto se prestó a rumores y hostilidad por parte de maestras que se sintieron aludidas”, relató.Debido a esta situación decidieron acudir a la coordinación del programa, a cargo de la maestra Mirna Limas, a quien se le pidió que remediara la situación con el profesor Alfredo Limas, a cargo de dos de las cuatro materias que llevaban este semestre.“Nos mandaron un oficio de que expusiéramos de manera escrita y formal si queríamos seguir en la maestría. Definitivamente era un oficio intimidatorio, pues nos decía que se iba a evaluar nuestro rendimiento académico, cuando nosotras ya habíamos pasado por un filtro para ingresar, un exhaustivo proceso de admisión”, dijo.Debido a ello, acudieron nuevamente a coordinación, en donde fueron turnadas con el Comité Académico y decidieron recurrir también acudir a la Dirección del Instituto y a la Dirección de Humanidades.“Se nos sigue exponiendo al trato con el doctor Limas, así que recurrimos a Rectoría, pero ya con nuestra carta de baja, nos sentimos vulneradas y violentadas”, dijo.Al principio, las inconformidades eran respecto a instrucciones que no eran precisas por parte del docente en lo que refiere a la realización de tareas de estudio.Pero a eso se añadían comentarios ofensivos relacionados con la vida personal de las alumnas, dijo.Otra de las denunciantes, refirió que Limas era su tutor de tesis, y que después de saber acerca de la denuncia, la confrontó y amagó con reportar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) su bajo desempeño.Lo anterior en virtud de que quienes ingresan a este programa están bajo un esquema de becas que ofrece esa institución.“Golpeó la mesa y me dijo que gracias a él yo estaba en esa maestría, y dijo que no tenía capacidad de análisis, reflexión, ni crítica, que yo no tenía la capacidad para estar en esa maestría”, dijo.Por todo ello y tras manifestar su interés en darse de baja, ellas ya no son oficialmente estudiantes de la maestría. Ayer este medio intentó comunicarse con el académico en mención, pero no atendió.