Por falta de pruebas, el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) ayer pidió el sobreseimiento de una causa penal seguida a un hombre acusado de homicidio, quien ha permanecido recluido en el Cereso 3 de Ciudad Juárez desde hace casi dos años.José Luis Armendáriz Fuentes, abogado defensor del detenido Santos Nájera Ávila, informó que su representado fue torturado y resultó positivo al Protocolo de Estambul y aunque ayer quedó en libertad no podrá ser excarcelado porque el MP instruye otras dos causas penales en las cuales tampoco hay pruebas pues, afirmó, se trata de un “chivo expiatorio”.Nájera fue arrestado en julio del 2016 y ayer un fiscal estatal le dijo a un Tribunal de Enjuiciamiento unitario, presidido por el juez Jesús Manuel Medina Parra, que no tenían pruebas en contra de él y pidió el sobreseimiento.El doble homicidio que le había sido atribuido a Nájera Ávila sucedió el 5 de marzo del 2016 en el interior de una casa ubicada en la calle Paseo del Lago de la colonia Refugio de la Libertad. Las personas asesinadas fueron identificadas como Cruz Sigifredo Castillo y Omar Ruiz, ambos recibieron varios impactos de bala y murieron al desangrarse.Desde la primera audiencia instruida a Nájera Ávila, el 13 de julio del 2016, él denunció que fue torturado. Explicó que había salido a comprar unas hamburguesas y al llegar a un puesto, agentes estatales y municipales también arribaron, le preguntaron quién era y después lo sometieron a una inspección física al grado de casi desnudarlo, pero no le encontraron nada.Nájera indicó en aquélla ocasión que después fue trasladado a las instalaciones de la FGE zona Norte, donde le “sembraron” mariguana, luego le dieron bachones, golpes con un fajo de hojas y después un comandante le tapó los ojos con tape transparente y empezaron a golpearlo.Nájera Ávila refirió que le pusieron la bolsa en la cabeza y le pegaron en los testículos hasta que sangró para obligarlo a aceptar que él cometió ese asesinato, para que se echara la “muleta” de dos crímenes más e incluso para ponerlo como testigo de otro homicidio.Ayer el juez Medina Parra decretó el sobreseimiento a favor de Nájera, al iniciar el juicio oral número 107/17, lo que tiene efectos de una sentencia absolutoria.Nájera Ávila también está acusado de ser el responsable de un asesinato ocurrido entre el 7 y 8 de junio del 2016 en unas tapias ubicadas en las calles Tierra de Fuego y Bahía Blanca de la colonia Parajes del Sur. La persona muerta fue identificada como Josahade Pérez Puerto, de 16 años.También se le culpa de haber participado en matar a una persona identificada como Eleazar Corral Arzabala, el 9 de febrero del 2016 en la calle Irma Ferriz de Reyes Estrada casi esquina con Talamás Camandari de la colonia Olivia Espinoza de Bermúdez.Sin embargo, el abogado defensor indicó que en esos casos el MP tampoco ha podido reunir pruebas de calidad que incriminen a su representado y esperan los juicios orales para un posible sobreseimiento o para probar que Nájera es inocente.

