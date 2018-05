Un hombre fue vinculado a proceso penal ayer como sospechoso de ser uno de los responsables del asesinato y decapitación de una persona que aún permanece en calidad de no identificada y cuyos restos fueron arrojados en dos puntos diversos.El acusado es Daniel Humberto Enríquez García.Un testigo protegido declaró ante el Ministerio Público (MP) que la víctima fue asesinada porque andaba robando por el sector y que el ahora detenido y otras personas estaban consumiendo cristal y salieron a buscar al ladrón, lo encontraron y después lo mataron a golpes.De acuerdo con las investigaciones el homicidio de la persona marcada con el número 630/18, para su ingreso al Servicio Médico Forense (Semefo), sucedió entre el 20 y 21 de abril pasado en el interior de una casa ubicada en la calle Volcán Barú número 1625 de la colonia Cerrada del Parque etapa VIII Parajes de San Isidro.La cabeza fue encontrada el 21 de abril a las 10:37 horas frente a una terminal del sistema de transporte público ViveBus, en el cruce de las calles Puerto de Palos y Puerto de San Tomas de la colonia Patria I en el interior de una bolsa y de una canasta de color azul.El cuerpo fue encontrado en una brecha cercana al cruce de Custodia de la República y Volcán de Malagua de la colonia Parajes de San Isidro, en el interior de una bolsa negra en posición fetal.En la necrocirugía practicada al cuerpo se determinó que la víctima fue decapitada después de haber fallecido, presentaba múltiples cortes a nivel del primer anillo traqueal y el anillo cricoides, el corte presentaba una circunferencia de 38 centímetros.La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.El testigo de identidad protegida declaró ante el MP que la noche del pasado 20 de abril se encontraba en el exterior de una casa ubicada en Volcán Barú, cuando Daniel Humberto Enríquez empezó a contarle que andaban robando en la casa de un vecino y que todas las cosas hurtadas las habían echado en el camión de Enríquez y él le pidió que ya no le contara más cosas.Después supo que Enríquez y otro hombre de apodo “El Chupón” salieron a buscar al que andaba robando y unos 15 minutos más tarde regresaron con un “chavo a quien recuerdo era de tez morena, peloncito como de 20 años, de complexión delgado, con bigote ralo, tipo cholito, de boca grande, quien traía una mochila tipo escolar de color negra con las iniciales DC en color negras con sombra blanca,”.El testigo también refirió haber observado que Enríquez y “El Chupón” lo metieron a la casa a punta de golpes y bachones al tiempo que le reclamaban que “andaba robando y calentándola”. Después empezó a escuchar que estaban golpeando a esa persona, los gritos del afectado y que decía “ya estuvo”. Por lo que el testigo decidió retirarse del lugar.“Cuando ya me iba, los alcance a ver por la puerta que estaba abierta a “El Chupón” y a Daniel que lo estaban pataleando mucho y el bato que golpeaban ya estaba como inocente y mejor me retiré, porque se cómo se pasan de lanzas con la gente”, puntualizó el testigo.

