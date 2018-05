'Ilegal, cobrar estacionamiento'

Establecer cobro en los estacionamientos de centros comerciales no es una medida para inhibir delitos de alto impacto, sostuvo ayer el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Méndez.“Yo no creo que esa sea la solución, los delitos de alto impacto se inhiben con la presencia policiaca, creo que todos podemos entender que un acto violento de esta naturaleza no va a ser ni detenido ni inhibido con una pluma de estacionamiento”, expuso.Agregó que reactivar el cobro en los estacionamientos no tendría como consecuencia una reducción en los delitos, “y desde luego no es algo que estemos considerando como una posibilidad”.La directora de Desarrollo Urbano, Lili Ana Méndez Rentería, dijo ante el planteamiento de Canaco, que la ley prohíbe el cobro de estacionamientos en centros comerciales.La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) argumentó esta semana que cuando los estacionamientos de centros comerciales son operados bajo el esquema de cobro se reduce la incidencia delictiva.Esta postura fue expuesta el pasado martes por el organismo empresarial a través de un comunicado de prensa.Canaco resaltó que no está promoviendo reavivar las tarifas por el uso de aparcaderos ni tampoco ha sido expuesto por representantes de centros comerciales.Sin embargo, precisó que a pregunta expresa de si los operadores desean el cobro, la respuesta fue positiva.En el documento refiere que la facultad de definir si se cobra o no está en manos del Ayuntamiento.En caso de que se reactivara, la Cámara de Comercio insiste en que debe ser un cobro justo para los usuarios, que se cuente con personal de vigilancia, ofrecer seguro contra daños y facilidad de acceso y salida.En semanas recientes se han registrado distintos hechos violentos en centros comerciales y lugares de diversión nocturna.Uno de los corredores comerciales donde Canaco señala se percibe una baja en la clientela es en avenida Gómez Morín.• Canaco: Con sistema tarifario bajará la incidencia delictiva• Municipio: Un acto violento de alto impacto no se inhibe con una pluma