Docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) declararon ayer su preocupación ante el panorama de representación de los maestros para las próximas elecciones a rector en dicha casa de estudios.En compañía de Jesús Alberto Velázquez, abogado especialista en amparo, explicaron que se hizo una solicitud, que fue recibida, para iniciar un proceso judicial para demandar algunos aspectos de inconstitucionalidad en la reglamentación electoral de la UACJ y que deben ser revisados por los tribunales federales.Ejemplo de estos aspectos, destacaron que es la omisión de la garantía de que los académicos de la universidad sean representados por sus pares.“El comité de elecciones o comisión electoral es capaz de admitir y aceptar y hasta validar, elecciones en favor de personas que no son 100 por ciento académicos, es decir, no son genuinamente representantes de los maestros, porque a la vez son funcionarios de la universidad”, dijo Vázquez.Carmen Álvarez, docente investigadora de la Institución, explicó que el Consejo Universitario está conformado por 20 alumnos y 20 maestros de los cuales, la preocupación es que 11 de ellos ejercen labores administrativas.Por tal motivo, expresaron que la representación de los docentes en la elección peligra al haber un conflicto de interés.También destacaron que la universidad desde octubre no publica las actas de las sesiones de consejo, por lo cual no tienen manera de enterarse cuántos consejeros son funcionarios.Al respecto el coordinador general de comunicación social de la UACJ, Raúl Flores Simental, expuso que el hecho de que personal administrativo con carácter de profesores sean consejeros, no violenta la normatividad universitaria.“La normatividad universitaria no está por encima de la Constitución, puesto que esa normatividad fue aprobada por el Congreso del Estado y el Congreso nunca aprobaría ninguna norma que fuera por encima de la Constitución”, dijo.

