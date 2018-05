Antes de ingresar a la educación secundaria, Eduardo Hiram Ceballos, de 14 años, nunca pensó que tenía la capacidad de armar un robot.“He desarrollado habilidades que no sabía que tenía, ahora me siento atraído por la mecatrónica”, dijo.Actualmente forma parte del grupo de alumnos de la Escuela Secundaria Federal 1 que ganó el primer lugar en la Competencia Internacional de Robótica ‘Roborave’, que se desarrolló en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México.Con ello pusieron en alto no sólo el nombre de su institución, sino de todo el país.“Me gustó mucho, entre todos lo hicimos y tuvimos el resultado que quisimos, estuvimos muy estresados por todo lo que tuvimos que hacer pero todo valió la pena”, dijo.El adolescente relató que a la semana le dedican unas 5 horas al taller de robótica que se les imparte en la escuela, pero estas últimas semanas la dedicación se duplicó.“Yo en lo personal llegaba tarde de la escuela y tenía que apurarme a hacer tarea para tener algo de tiempo libre”, contó.Evangelina Sánchez Berumen, maestra encargada del taller, relató que desde abril se lanzó la convocatoria para participar en el concurso, mismo que se llevó a cabo entre los días 10 y 12 de mayo.Con el apoyo de las autoridades del plantel y de los padres y madres de familia, las y los estudiantes pudieron viajar a Nuevo México para contender en el certamen.El grupo de 12 elementos participó en las categorías ‘Line Following’ y ‘A-maze-ing’; en esta última obtuvieron el primer lugar, por lo que se hicieron acreedores a una medalla y un reconocimiento de dinero en efectivo.Todos son estudiantes de segundo y tercer grado.“La competencia consistió en armar y programar un robot que cargara un número determinado de pelotas y que debía seguir una línea curva. Además, los alumnos tuvieron que sistematizar un robot para que recorriera un laberinto”, explicó.En la contienda participaron con países como Afganistán, Argentina, Canadá, China, Colombia, Estonia, Francia, España, Estados Unidos, Nigeria, Japón, Zambia y Eslovaquia.“Para poder programar los robots, los alumnos tienen que desarrollar diferentes habilidades matemáticas como de rotación y de realización de medidas sobre conversiones. Esas son las habilidades básicas para poder realizar la programación”, dijo.Con el fin de reconocer su esfuerzo, ayer la escuela realizó una ceremonia especial con sus compañeros, quienes les aplaudieron y felicitaron por su logro. (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.