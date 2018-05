Upcon S.A. de C.V., la empresa que ganó el millonario contrato para instalar la megapantalla al lado del Hospital de la Mujer, fue creada el 24 de octubre de 2016, de acuerdo con registros y documentos en poder de El Diario.A poco más de un año de su constitución en Ciudad Juárez, Upcon ganó el contrato por 3 millones 967 mil 188.40 pesos, el más alto que ha obtenido por ventas a gobiernos, según los datos disponibles.Los tres accionistas de la empresa son José Miguel Giovine Cabrera, Marco Jesús González Vargas y Normand González Moreno, quien fungió como representante legal de Upcon ante el Gobierno del Estado.De acuerdo con el fallo de la licitación SH/LPE/017/2018, Upcon ganó a la empresa Malcomsat, que también buscó la obtención del contrato.A pesar de haberse constituido en Juárez, Upcon tiene sus oficinas en la Ciudad de México, en la colonia Jardines del Pedregal, en el sur de la capital del país.Ante el Gobierno del Estado, en el registro de proveedores Upcon manifestó su actividad económica era la “compraventa de equipo de audio y video, instalación y mantenimiento de equipo, instalación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones, prestación de toda clase de servicios de construcción, venta de equipo de telecomunicaciones”.José Pérez Espino, vocero del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, dijo que la empresa está obligada a responder por cualquier falla que pudiera tener el aparato dentro de un año y que está diseñado para no requerir mantenimiento por años.Upcon ha obtenido otros contratos con entidades públicas, aunque de montos considerablemente menores.En marzo de 2017, la empresa obtuvo a través de una adjudicación directa un contrato por 280 mil 484 pesos para el servicio de mantenimiento para telepuerto de transmisión satelital para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.Mientras que en septiembre de 2017, también a través de adjudicación directa, obtuvo un contrato para realizar un dictamen de predicción de área de cobertura de tres radiodifusoras para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ese contrato fue por 257 mil 400 pesos.El costo de la pantalla que el Estado instaló a un costado del Hospital de la Mujer se recuperará en un lapso de 18 meses, aseguró el coordinador de Comunicación Social, José Pérez Espino.Indicó que los 3.9 millones de pesos que se inviertieron sería el mismo costo de pagar publicidad en pantallas de empresas privadas, pero con la diferencia que al final de ese plazo el equipo será de Gobierno del Estado.Señaló que las pantallas instaladas obedecen a la estrategia que utilizará el Gobierno estatal para cumplir con su obligación de mantener informada a la ciudadanía, dando a conocer los programas que tienen las distintas dependencias.La inversión, dijo, salió del presupuesto de Comunicación Social y no afectó a la Secretaría de Salud, cuyo presupuesto es independiente.Agregó que los requisitos para obtener la autorización de las autoridades municipales se cumplieron.“Las pantallas únicamente serán utilizadas para difusión de Gobierno, no tendrán publicidad privada”, abundó.

