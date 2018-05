Desplazan heridos por violencia a pacientes de servicios de salud

El repunte de hechos violentos en la ciudad habría trastocado nuevamente a los hospitales locales, mismos que comenzaron a reprogramar cirugías de pacientes ordinarios para dar prioridad a la atención de heridos de bala.Ana Luisa, una paciente del IMSS con insuficiencia renal, programada para cirugía la mañana del pasado miércoles, ya estaba en camilla lista para pasar al quirófano del IMSS 66.Después de dos meses de esperar la operación, el médico de su intervención fue llamado para atender a otro paciente, al que debería operar de emergencia debido a las heridas de bala que presentaba después de un hecho violento.El herido era un hombre víctima del panorama de inseguridad y violencia que ayer ya había rebasado aquí los 300 homicidios dolosos el presente año, de acuerdo con información de la Fiscalía.Para la familia de Ana Luisa fue frustrante que los médicos del nosocomio cancelaran la operación de último momento, y la hayan tenido que reprogramarla por una semana.“Tenemos dos meses esperando que nos confirmaran la fecha y hora de la cirugía; el camillero ya la llevaba al quirófano y la regresó… es injusto”, comentó una familiar cercana de esta paciente, quien pidió reservar su identidad. “No vaya ser que nos den más largas”, dijo.Al respecto los directivos médicos del IMSS justificaron estas decisiones a los protocolos internacionales con que se rigen, donde la prioridad en las intervenciones quirúrgicas y emergencias son hacia las personas en peligro de muerte, o código rojo, como lo hacen llamar.En todos los hospitales el IMSS tiene quirófano en el área de emergencias, pero en ese caso en particular debió haber más de una urgencia para que suspendieran una cirugía programada, ante la necesidad de utilizar otro quirófano, informó el hospital.De acuerdo con los galenos estos incidentes son eventuales y se tienen que cumplir los estándares internacionales que clasifican las emergencias.El Seguro Social dio a conocer que en la actualidad no hay tanta incidencia en los casos de atención a emergencias de personas lesionadas, como lo hubo en el año 2010, por lo que, los que ocurren, no han motivado al establecimiento de nuevos protocolos, debido a que no alteran la actividad de los hospitales, aseguraron los directivos.Sin embargo los hechos violentos están al doble de los que se registraron en el 2016. Ese año en todo el mes de mayo se registraron 38 homicidios dolosos, mientras que el presente mes, el día 17 cerraba con 64 muertes violentas.No obstante a ello, Linda Sepúlveda, vocera del Sector Salud del estado informó también que a la fecha la violencia no ha alterado la actividad en el Hospital General, por lo que no se han visto en la necesidad de crear protocolos especiales para no desatender al resto de los pacientes.

