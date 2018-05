Desde su inauguración hace casi dos años, el túnel peatonal de la avenida 16 de Septiembre, obra cuyo propósito es que las personas puedan cruzar a pie desde la explanada hasta la vialidad y viceversa, se encuentra constantemente en condiciones de insalubridad y deterioro.Un recorrido por este lugar situado por debajo de las vías del ferrocarril en la zona Centro permitió advertir que fuertes olores a orina se desprenden de este espacio.Además, algunas paredes del túnel contienen pintas de grafiti, el suelo está repleto de chicles pegados e incluso algunas lámparas tienen telarañas.El problema ha crecido hasta el punto de que usuarios como Lucía dicen preferir cruzar las vías del tren antes que pasar por debajo a través del túnel.David Campos, portavoz de Servicios Públicos Municipales, consideró que a pesar de que se higieniza cada miércoles, para la dependencia es muy complicado mantener limpio el espacio.El vocero atribuye esta situación a las personas sin hogar que suelen quedarse a dormir ahí.Aunque ayer fue miércoles no se observó ningún trabajo de limpieza.“Al día siguiente amanece igual”, señaló.“Hemos encontrado hasta excremento de los vagabundos que andan por ahí. Da mal aspecto, pero nosotros no nos damos abasto para mantenerlo limpio. Es muy raro que se note la limpieza”.De acuerdo con Campos, Servicios Públicos Municipales utiliza máquinas que arrojan chorros de agua a presión, lo que combinan con jabón y cloro para limpiar las superficies.Para retirar el grafiti, indicó, las cuadrillas emplean un químico especial que desvanece la pintura en aerosol de las paredes, pues comentó que debido al material del que éstas están hechas no es posible aplicar pintura para ocultarlo.Campos dijo que la dependencia realiza estas labores en el segundo turno con el fin de no afectar a los peatones que utilizan el paso subterráneo.“No sabemos cómo está ahí la vigilancia, pero el mismo supervisor del Centro nos ha dicho que los vagabundos están al pendiente de los policías, que sí están haciendo sus rondines”, comentó.El Diario documentó la misma situación en octubre del año pasado, cuando el túnel presentaba el problema de ser utilizado como baño clandestino.Como entonces, la obra carece hoy todavía de extintores, lo que en una entrevista pasada Efrén Matamoros Barraza, director general de Protección Civil del Municipio, atribuyó a que fueron robados.El túnel fue estrenado el 19 de julio de 2016 con el fin de permitir a las personas cruzar las vías del tren por debajo de la avenida Francisco Villa sin que tuvieran que poner en riesgo su vida.Está construido a una profundidad de 6 metros y mide 3 metros de ancho, de acuerdo con las especificaciones oficiales dadas a conocer durante su inauguración.Como consta en archivos periodísticos, Ferromex aseguró que la obra no se inundaría debido a que se apoyaría con el sistema de drenaje del paso vehicular contiguo, pero en agosto de ese mismo año, sólo dos semanas después de su entrega a la comunidad, las lluvias demostraron lo contrario. (Fernando Aguilar / El Diario)

