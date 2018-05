El paseño Cristian Arturo Mata Moreno, de 26 años, fue presuntamente privado ilegalmente de su libertad por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes, al retirarse de la casa del detenido a exceso de velocidad, chocaron entre sí.Cuatro agentes investigadores quedaron lesionados, al igual que el civil.La madre del estadounidense dijo que tras el percance vial sólo los agentes recibieron atención médica, mientras que a su hijo se lo llevaron en otra patrulla a la Fiscalía General del Estado (FGE) sin cumplir con el deber de auxilio al ciudadano.“Mi hijo estaba dormido junto a sus hijas y lo golpearon delante de ellas. No tenían orden de cateo y se metieron a la casa, que dejaron destrozada”, reclamó Liliana Moreno, madre de Cristian.El fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo ayer que los agentes acudieron a la calle Fósforo, donde reportaron una detención y poco después más elementos de la AEI acudieron en apoyo a sus compañeros.Explicó que el código rojo con el que trabajan los agentes pudo incidir en el accidente vial.“Nos encontramos todavía en el código y al ir por la mañana a un llamado de apoyo de uno de los compañeros, que realiza una detención en una de las colonias cercanas, sucede el accidente, dos unidades se impactan y hay algunos compañeros lesionados”.Agregó que los cuatro agentes ministeriales heridos están fuera de peligro, ya que sólo sufrieron algunos esguinces y lesiones menores, mientras que ambas patrullas cuentan con seguro vehicular.El choque involucró a cuatro policías ministeriales y un civil. Los agentes estatales habían realizado la detención de un presunto delincuente y se retiraban de la zona, pero el exceso de velocidad hizo que chocaran entre sí en el cruce de las calles Azucenas y Criptón de la colonia Altavista.Una camioneta tipo pickup marca Dodge Ram roja se impactó contra unos muros de contención que tenía una casa del lugar y detrás de esa unidad se impactó otra Chevrolet café.La madre de Mata Moreno acudió al sitio del accidente para reclamar a los ministeriales.Policías municipales y los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acordonaron el lugar y amenazaron a varios reporteros que cubrían el accidente.Trataban de evitar que sus compañeros fueran fotografiados, al igual que las condiciones en que quedaron las camionetas involucradas.El fiscal Nava López mencionó que día con día se exhorta a los agentes a conducir con precaución.“Los cuatro elementos están fuera de peligro”, aseguró, sin emitir información respecto a las acusaciones que realizó la madre de familia por la detención de su hijo.Liliana Morales Campos dijo a El Diario que aproximadamente a las 9 de la mañana llegaron los agentes a la casa de su hijo y le tumbaron la puerta.“Yo vivo a tres calles de él. Los agentes se metieron a la casa, lo esculcaron todo, me lo estaban golpeando ahí. Cuando ellos llegaron mi hijo estaba dormido y lo golpearon delante de su esposa e hijas de 5 y 2 años, y una bebé de días de nacida. En ningún momento presentaron orden de cateo ni dieron un motivo del por qué se lo llevan”, denunció públicamente la madre de familia.Por la tarde, el personal de la propia Fiscalía se encargó de “filtrar” información respecto a quién era el detenido y su madre.De acuerdo con el archivo periodístico Liliana Morales Campos, de 41 años, y su hijo Cristian Arturo Mata Morales, de 26, fueron detenidos en febrero pasado en supuesta posesión de 153 envoltorios de cocaína y mariguana.Según el parte informativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), madre e hijo se identificaron como narcomenudistas e integrantes de una célula delictiva de “La Línea”.Presuntamente ambos portaban 125 envoltorios de mariguana, así como 28 de cocaína y el arresto fue realizado en las calles Titanio y Azucenas, de la colonia Altavista.Cristian también cuenta con antecedentes penales por robo y delitos contra la salud, según el archivo periodístico.La madre de familia dijo que su hijo no fue detenido en la comisión de algún acto delictivo y tampoco mediante orden de aprehensión, por lo que exigió su libertad.Al cierre de esta edición, la FGE no proporcionaba datos sobre el arresto del paseño.

