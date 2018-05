Lanzan alerta ante males estomacales

Las personas que comen en puestos de la calle son más propensas a contraer enfermedades gastrointestinales, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez en medio de las altas temperaturas que se sienten en la región.Especialistas del IMSS señalaron que en mayor riesgo se hallan quienes tienen entre 20 y 55 años, rango de edades que corresponde a la población que sale de sus casas a estudiar o trabajar y se ven en la necesidad de consumir alimentos y bebidas fuera.De acuerdo con médicos del Seguro Social, al no contar con las condiciones saludables que ofrece la preparación de los alimentos en casa, estas personas deben recurrir a comidas que están expuestas al medioambiente durante mucho tiempo.El problema, señalan, es que estos alimentos pueden estar a temperatura ambiente y por lo tanto descomponerse con rapidez.Por esta razón, el IMSS desaconsejó el consumo de productos exhibidos en estas condiciones y añadió que si no se van a ingerir en el momento lo más conveniente es refrigerarlos para evitar la formación de bacterias.Lavarse las manos antes y durante la preparación de las comidas es una recomendación vital para evitar enfermedades, señaló la institución.Entre los consejos que difunde el Seguro Social están consumir pescados y mariscos sólo si están bien cocidos o fritos, lavar y desinfectar frutas y verduras crudas, beber únicamente agua hervida o desinfectada y no comer en la calle.Otras sugerencias que pueden evitar la descomposición de los alimentos son no dejarlos a temperatura ambiente por más de dos horas, refrigerar los perecederos bajo 5 grados Celsius (41 Fahrenheit), no descongelar alimentos a temperatura ambiente y asegurarse de que éstos no permanezcan mucho tiempo en el refrigerador.• Consuma pescados y mariscos sólo si están bien cocidos o fritos• Lave y desinfecte frutas y verduras crudas• Beba únicamente agua hervida o desinfectada• Evite comer en la calle• No deje alimentos a temperatura ambiente por más de dos horas

