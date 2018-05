Exigen loteros solución antes de elecciones

Vendedores de autos usados reclamaron que en reunión con la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, no se expuso algún esquema que dé solución a la regularización de autos “chuecos”, más que dotar de engomados a los carros en estas condiciones con la leyenda “este vehículo será regularizado por José Antonio Meade”.Alberto Rivera, líder del tianguis La Curva, dijo que en la junta con los priistas, los loteros externaron la necesidad de encontrar un programa que desahogue la problemática antes de la elección.“De promesas estamos cansados ya. Queremos que se llegue a algo antes de la elección”, refirió. Los asistentes al encuentro reiteraron que se propuso dar engomados a los automotores que circulan fuera de la legalidad.Israel Moreno Franco, vendedor de Teto Car’s, dijo que la cita fue más que nada una promoción del voto, más no de propuestas y soluciones concretas a la situación que enfrentan quienes se dedican a esta actividad.“Vienen a promover el voto y a dar un engomado, pero no a dar una solución”, reclamó.Ante ello los comerciantes de este giro insistieron en que se encuentre un esquema de regularización antes de los comicios.De acuerdo con datos oficiales en la ciudad circulan más de 35 mil autos con engomado rojo, que son dotados a modelos 2006 y anteriores, que no son sujetos a la importación.Los miembros de los lotes aseguran que el aval de estos autos les perjudica en ventas, pues las importaciones actualmente rebasan los 20 mil pesos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.