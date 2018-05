Buscan responsables de incendio en predio de materiales

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología analiza la responsabilidad que tienen 3 propietarios del predio utilizado por una recicladora para acumular materiales que se incendiaron a principios del mes, así como la que tienen las empresas maquiladoras generadoras de esos residuos, señaló el subdelegado de esa dependencia, Salvador Barragán Flores.Las sanciones que contempla la ley van desde los 50 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a los 20 mil UMAS o su equivalente en pesos de 4 mil 30 pesos a 1 millón 612 mil pesos, sin considerar la cuestión penal por los probables delitos ambientales que se podrían haber cometido.Barragán Flores indicó que se tiene identificado hasta el momento a 3 propietarios del predio donde se registró el siniestro y a empresas que depositaron ahí sus residuos. Aclaró que no se trata de una recicladora, sino de un depósito de materiales reciclables.Señaló que el fuego fue provocado por lo que la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando también los hechos.En cuanto a los procesos de investigación que se iniciaron, estimó que en unas dos semanas se tendrán ya resultados.Adicionalmente se trabaja en forma coordinada con dependencias que tienen que ver en el caso, con las cuales se alista también un operativo de revisión a negocios de este tipo que se tienen identificados en la ciudad.En el caso del Ayuntamiento, el alcalde Armando Cabada Alvídrez informó la semana pasada que de 12 negocios registrados como recicladoras que fueron revisados por dependencias municipales, diez no tenían la licencia de funcionamiento vigente.Además, dos solamente se dedican a almacenar material y no funcionan como recicladora. En ese caso se les notificará que retiren los materiales que tienen acumulados, agregó.En la ciudad existen 67 recicladoras registradas.• La multa va de 50 a 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs)• En pesos van de los 4 mil 30 a 1 millón 612 mil pesos

