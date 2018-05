Una pareja presuntamente cometió un delito contra el Registro Civil del Estado de Chihuahua al registrar como hijo biológico a un recién nacido que al parecer les fue regalado.Además de mentir a las autoridades, Laura Cecilia Z.M., y Jesús Iván C.C., al parecer utilizaron una constancia falsa de nacimiento expedida por un médico, de acuerdo con la formulación de cargos presentada ayer por un agente del Ministerio Público (MP).Actualmente el niño registrado, quien cuenta con cuatro años, se encuentra bajo la tutela de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la madre biológica y los ahora acusados pelean su custodia.En la denuncia interpuesta el 3 de abril de 2017 por la madre biológica del niño, María Elena C.C., se señala que ella dejaba a su hijo bajo el cuidado de Laura Cecilia y que esta persona se aprovechó de la confianza depositada para llevar al menor a registrar y después se negó a regresárselo.Pero varios testigos que rindieron declaración ante el MP señalaron que María Elena regaló a su hijo a la pareja y estos le pagaron un viaje a Oaxaca.El niño fue registrado el 14 de marzo de 2014 en la Oficialía número 6 del Registro Civil, en el Libro 77, foja 50 y se generó el acta 791. Laura y Jesús dijeron que el bebé había nacido el 5 de marzo de ese año y presentaron una constancia de nacimiento expedida por el doctor José Gustavo Arellano González, que resultó ser apócrifa, señaló un agente del MP al presentar cargos legales en contra de los presuntos padres falsos en una audiencia realizada ayer y presidida por el juez de Control Alberto Ocón Campos.El fiscal clasificó los hechos como constitutivos del “delito contra el estado civil” contemplado en el Artículo 195 fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua.“Se impondrán de uno a seis años de prisión y de 100 a mil días multa, a quien con el fin de alterar el estado civil incurra en alguna de las conductas siguientes”, fracción I “presente a registrar a una persona, asumiendo la filiación que no le corresponda”.Ayer Laura Cecilia Z.M., y Jesús Iván C.C., comparecieron de forma voluntaria para escuchar la acusación de MP y estuvieron asistidos por una abogada particular. La litigante solicitó que en esa misma diligencia se resolviera la situación jurídica de sus representados, es decir, que el juez determinara si vinculaba o no a proceso a la pareja.En la audiencia también estuvo un representante legal del DIF, quien le solicitó al juez que resolviera lo más favorable al interés superior del menor.Hasta el cierre de esta nota el juez no había resuelto la situación jurídica de los acusados.

