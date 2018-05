Entre zanjas y bloqueos ven decaer negocios

Desde principios de año vecinos y automovilistas han tenido que sortear calles cerradas, montículos de tierra y material para llegar a sus destinos debido a las obras que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).Habitantes de la calle Vicente Guerrero y Montes de Oca, donde se observan los trabajos, expusieron que las principales afectaciones que han resentido son la falta de estacionamiento y la baja afluencia en los comercios por la desviación de conductores.“Empezaron el 12 de enero desde el parque Borunda para acá, estamos hablando de que tiene cuatro meses ya, en cuatro o cinco cuadras; de afectarnos claro que nos afecta, si no hay movimiento de carros está uno acabado prácticamente”, expresó Juan Chávez, quien tiene un negocio en la zona desde hace 12 años.Narró que en el área las obras se comienzan desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, pero los carros se desvían cuadras atrás por los señalamientos.“Sí nos avisaron cuando iban a empezar el trabajo, sí nos avisaron que iba a ser tardado y se supone que es para bien, porque teníamos muchos problemas con el drenaje, estamos conscientes de que se tienen que hacer las obras, no estoy enojado”, mencionó.Por otra parte en la calle Pedro Rosales de León, vecinos del sector mencionaron que deben brincar los montones de tierra y hasta las tuberías para poder cruzar la calle.Además que gran parte del día hay un bajo flujo de agua en las viviendas y la poca que sale es negra y sucia.“Me sale el agua toda sucia, cuánto tiempo tienen así y con el agua toda sucia”, dijo Herminia Martínez, quien habita en la zona desde hace 40 años, y precisó que la situación se da “todo el día, ya en la noche es cuando se calma un poco que sale el agua cristalina, pero sale el agua rebotada, sale fea”.De acuerdo con archivos periodísticos en diciembre del año pasado se consideraron seis frentes de trabajo por la ciudad, el primero de ellos comenzó el 5 de enero de este año en la calle Aserraderos de la colonia Partido Doblado, donde en un recorrido realizado por El Diario, ya no se observaron obras.El segundo frente publicitado por Conagua fue el arranque de los trabajos en el colector de aguas residuales en la calle Pedro Rosales de León, donde se informó que se repondría tubería de 18 pulgadas de diámetro además de 21 pozos de visita. Dichas obras iniciaron el 8 de enero de este año.Misma fecha en la que comenzaron las obras en la avenida Durango, donde se anunció que se trabajaría en dos etapas una de ellas de la calle Encino a Presa de Juchitengo y otra de esa calla a la Manuel Acuña.En dicha ocasión el jefe del Distrito de Riego 005 de la Conagua, Ricardo Valdés Morales, indicó que la duración de los frentes sería de 270 a 300 días naturales, es decir, al menos nueve meses.Un cuarto frente se dio a conocer el 14 de enero con la reparación de un colector de aguas residuales en la avenida Manuel J. Clouthier, antes Jilotepec. Durante el día de ayer también se encontraron cerrados dos carriles de la avenida Plutarco Elías calles a la altura de la calle Tabachines, por una fuga de agua, según informaron trabajadores de la JMAS. (Abril Salgado / El Diario)• Vicente Guerrero y Montes de Oca Del 12 de enero a la fecha• Pedro Rosales de León Del 8 de enero a la fecha

