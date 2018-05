Piden ayuda para hallarlas

La Fiscalía Especializada de la Mujer solicita apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de tres mujeres reportadas como desaparecidas en fechas y circunstancias distintas.La primera es María de los Ángeles Rodríguez Betancourt, de 34 años, quien fue vista por última vez el pasado 1 de abril cuando se encontraba en el cruce de las calles Libramiento y Panamericana saliendo de su casa.Ella mide 1.67 metros, pesa 60 kilogramos, es de complexión regular y tiene una cicatriz en la pierna derecha.Por otro lado Berenice Sánchez Ríos, de 15 años, salió el pasado 11 de mayo de su domicilio ubicado en la colonia Tierra Nueva, etapa l, sin decir a dónde iba y hasta la fecha no se sabe nada de ella.Como seña particular tiene un lunar de 4 centímetros en el brazo derecho.De igual manera se busca a Mirna Daniela García Torres, de 24 años, quien desapareció el 6 de mayo cuando salió de su vivienda en la colonia Puerto La Paz a las 10 de la mañana, y desde entonces se desconoce su paradero.Como seña particular tiene tres cicatrices por quemadura: una en la frente de lado derecho, otra en el brazo izquierdo y la tercera en la pierna izquierda.Si cuenta con información, comuníquese al número de emergencias 911, denuncia anónima 089 o al teléfono 629-3300 extensiones 58131 y 58132.

