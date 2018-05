Batallan para conseguir ayuda de Sedesol

Con bastones, andadores y apoyados unos de otros, a cortos pasos es como llegan los adultos mayores de la ciudad a las instalaciones del albergue ubicado frente al monumento a Benito Juárez, por su ayuda del programa ‘65 y Más’ de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).“Se sufre mucho, porque tiene uno que agarrar un camión o dos camioncitos, como por ejemplo yo vengo desde Tierra Nueva y a veces no tiene uno para los medios y sí pide uno”, dijo Gabriel González, de 82 años de edad.Mencionó que en ocasiones ‘los centavitos’ que recibe los gasta en menos de 15 días, debido a que debe comprar medicamentos porque fue operado y que, al no tener esperanzas de que alguien lo apoye, le gustaría que la ayuda fuera mayor.Anselma Domínguez, de 74 años de edad, acudió en transporte público desde la colonia Tierra y Libertad a preguntar por su ayuda, ya que en abril recibió la última. Apoyada del brazo de su esposo Nicolás Rodríguez, de 79 años, señala que volverán hasta junio para recibir su dinero con el cual compran “mandadito” y medicinas.“Estamos enfermos y enfrente nos tenemos que esperar un ratito para poder venir, pero tiene que venir uno cuando le dicen a uno que venga”, expresó. “Yo lo que agarro pues le compro a mi hijo sus medicinas, lo llevamos al doctor y todo eso y ya no nos alcanza”, dijo Anselma.Según información de Sedesol, el programa “70 y más” inició en marzo del 2013, luego se transformó en el programa de pensión para adultos mayores “65 y Más”, para quienes no reciben pensión ni jubilación.Entre los principales cambios que ha tenido el programa se encuentran las pruebas de supervivencia, que anteriormente se realizaba cada seis meses y el año pasado se anunció que dicho trámite se eliminaba de los módulos de atención.A cambio, personal de las delegaciones de Sedesol debe acudir a los domicilios para realizar tal prueba.Los requisitos para aplicar al programa son tener 65 años o más, no recibir otro tipo de pensión o jubilación y no recibir un ingreso mensual superior a los mil 92 pesos.De acuerdo con el Padrón Unico de Beneficiarios (PUB) de programas de desarrollo social, en Chihuahua hubo un total de 11 mil 430 intervenciones del programa en el período de enero-agosto 2017.

