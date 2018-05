Capturan a presunto multihomicida

Daniel Humberto Enríquez García, de 27 años, el hombre acusado por su probable participación en el delito de homicidio agravado y quien se dijo víctima de tortura ante un juez de Control, también es señalado como presunto responsable del asesinato de cuatro hombres, de momento desconocidos, exhumados el pasado viernes en un predio contiguo a Ciudad Universitaria.El fiscal de Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, informó que el acusado fue detenido el 11 de mayo en compañía de una mujer de 20 años, en probable posesión de un arma de fuego y metanfetaminas; esta persona aportó información que permitió el hallazgo de los cuatro cadáveres.Hasta el momento las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas, sin embargo, por la vestimenta de uno de ellos se presume que se trata del paramédico de la Cruz Roja Juárez, reportado como desaparecido desde el 28 de abril.El fiscal Nava López, dijo que el detenido se reservó el derecho de declarar sobre los motivos que tuvo para presuntamente asesinar a estas cuatro personas y quiénes son sus cómplices.El archivo periodístico establece que tras ser detenido por delitos contra la salud, Enríquez García fue acusado de cargos como sospechoso del asesinato de una persona cuyo cadáver decapitado se localizó el pasado 21 de abril en calles del fraccionamiento Parajes de San Isidro; la cabeza se encontró tirada cerca de un paradero del transporte semimasivo.Daniel Humberto Enríquez García quedó a disposición de un Tribunal de Control acusado de haber cometido el delito de homicidio calificado.Enríquez denunció ante el juez de Control que fue torturado por agentes ministeriales para autoincriminarse, por lo que el resolutor ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación en relación a esta denuncia y activó el Protocolo de Estambul.“Fui golpeado para decir muchas de las cosas que están ahí (en la carpeta de investigación)… me pegaron en el estómago, me asfixiaron”, indicó. Luego el juez le preguntó quién lo había golpeado y Enríquez dijo “los que me detuvieron”.

