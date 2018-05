Culpan a 'franeleros' y Aduanas de zafarrancho

Ante la serie de agresiones –captadas en videos y difundidas en redes sociales– entre usuarios de los puentes internacionales, autoridades han lanzado una cruzada para desalojar a los denominados “franeleros”, a quienes señalan como culpables de la violencia en los puentes.Mientras tanto los usuarios dicen que es la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de El Paso la que provoca el estrés entre los fronterizos con sus exhaustivas revisiones, que provocan filas que llegan a ser de hasta dos horas. La agencia no respondió a la solicitud de entrevista al respecto.El pasado domingo se subió al grupo de Facebook “Reporte de Puentes”, una serie de videos que muestran rencillas tanto del lado mexicano como del estadounidense, donde los usuarios llegaron hasta los golpes y vandalismo por intentar meterse a la fila del puente Paso Del Norte.La falta de líneas abiertas en puentes internacionales podría es uno de los factores que ha detonado el estrés que finalmente llega a agresiones entre los usuarios que hacen fila todos los días para cruzar a la vecina El Paso, consideraron usuarios de los puentes entrevistados en las filas.“Yo que cruzo por aquí casi todos los días te podría decir que generalmente están abiertas sólo la mitad de las líneas en este puente. Ya es de todos los días ver cómo se pelea la gente a la hora de que al llegar se les acaba la fila y quieren meterse a otras pero no los dejan”, comentó ayer una juarense que hacía línea para cruzar en el puente Santa Fe.Justo ese cruce internacional ha sido un punto de conflicto constante entre sus usuarios, hecho evidente en el grupo “Reporte de Puentes” en Facebook, en el que casi a diario se suben videos y fotografías de pleitos entre quienes se quieren meter a la línea y quienes se los impiden.“Antes no se ponía así. A nosotros los ambulantes nos pedían que le pidiéramos a los carros de atrás que si los dejaban meterse a la fila y siempre decían que sí, pero de un tiempo para acá siempre hay problemas por todo”, contó Eulalia, una vendedora ambulante mazahua que, dice, lleva más de 20 años trabajando en ese cruce.En su sitio web, la oficina de Aduanas de El Paso reportó ayer a las cuatro de la tarde –en plena hora pico– que en ese cruce, de 12 líneas, estaban abiertas seis: tres de Readylane y otros tres carriles generales.Recientemente, CBP informó que las garitas continúan todas abiertas de 6:00 a 10:00 de la mañana como en cualquier semana con labores regulares.Un reporte de El Diario de El Paso en abril, refiere que el vocero de CBP dijo que tienen abiertas las garitas necesarias, pero cuando empieza a acumularse el tráfico, se abren más.Pero más allá de los retrasos, es el hartazgo social el que detona las múltiples manifestaciones de violencia registradas en las líneas de los puentes, de acuerdo con expertos.“En una sociedad donde poco puedes hacer sobre la corrupción, el nepotismo, la desigualdad y la burocracia. Detalles como el que alguien se te meta en una fila en la cual has invertido tu tiempo es un detonante”, expuso Karla Gallardo, socióloga juarense.La especialista en comportamiento humano expuso que las desventajas, abusos y arbitrariedades, no sólo del sistema, sino también de la sociedad, provocan este tipo de situaciones.Para Eulalia, quien dice que desde niña trabaja en el cruce Santa Fe vendiendo diversos productos, es una situación que antes no se presentaba. Ella lo ha visto todo durante muchos años, con sus cambios.“Ahora se agarran del chongo, se dicen de palabras, se chocan a cada rato. Antes sí pedían permiso para meterse, no había ni choques ni peleas. Todo fue hasta que se agarraron a golpes un franelero y un señor de un carro, desde ahí se detonó el problema”, dijo.En tanto, agencias del orden de Estados Unidos y de México coinciden en señalar a los franeleros como los causantes del desorden, delincuencia y situaciones violentas en los cruces fronterizos, por lo que anuncian operativos sorpresa para desalojarlos e invitan a la ciudadanía a denunciar abusos.“No se puede permitir que esto suceda, la gente tiene que denunciar estos hechos y no dejarlo sólo como un video que se sube a Internet, porque si la gente no interpone su denuncia no hay delito qué perseguir y no se castiga a los responsables”, dijo Enrique Salinas, comandante de la Policía Federal de México.Agregó que es necesario aplicar mayor seguridad para erradicar incidentes que parecen volverse “normales”. Tal es el caso del video en que los tripulantes de una camioneta gris con placas de Texas son atacados primero a golpes por unas mujeres de un Jeep Liberty en color negro y luego a pedradas por un franelero que se encontraba en el lugar.Salinas mencionó que la Policía Federal tiene vigilancia diaria en todos los puentes internacionales, para garantizar la seguridad de los usuarios e invitó a los afectados a reportar cualquier incidente al número 088.“Si fueron víctimas de cualquier cosa o quieren poner una queja pueden llamar ahí (088) y hacernos el apoyo que necesiten y eso inmediatamente se canaliza a la oficina de Juárez y a su vez se ordenaría a la unidad que este ahí que se acerque lo más pronto posible”, enfatizó.El comandante especificó que en los puentes internacionales están muy marcadas las zonas en las que sus agentes tienen jurisdicción, ya que cierta parte antes del llegar al puente le corresponde la vigilancia a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Ricardo Realivázquez, titular de SSPM, comentó que efectivamente sus agentes patrullan las zonas antes de llegar a las garitas del puente y ellos son quienes se encargan de la seguridad de ese sector.Realivázquez comentó que lamentablemente al momento de más reciente agresión en los puentes, los agentes que se encargan de patrullar estaban lejos y no pudieron evitar lo sucedido.“Tenemos varios agentes ahí, pero la zona que hay que cubrir es muy amplia y desafortunadamente cuando pasó todo esto no estaban cerca”, señaló.El secretario resaltó que los uniformados trataron de llegar lo más rápido posible al lugar de los hechos pero cuando llegaron, los afectados ya se habían ido.“Llegaron elementos, pero ya no había quien pusiera una denuncia. Sin embargo, nos entrevistamos con testigos y gracias a eso se logró la detención de dos personas”, comentó.Los detenidos fueron identificados por la SSPM como Jesús G. y Omar H. quienes aparecen en el video golpeando los vidrios de la camioneta.Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalia Distrito Zona Norte confirmó que ambos hombres fueron detenidos pero no por lo agresión a la camioneta sino por resistencia a particulares.Esto debido a que la familia afectada no ha acudido a la fiscalía a interponer su denuncia por la agresión y de no hacerlo podrían salir libres.Por último Realivázquez explicó que tanto la SSPM y la Policía Federal estarán implementando esporádicamente operativos de prevención y vigilancia en los puentes, para retirar franeleros.“Ya lo estamos haciendo (los operativos) y logramos el arresto de 10 de estas personas”, comentó el Secretario.Realivázquez indicó que la SSMP estará participando en estos operativos debido a que la Policía Federal solicitó su colaboración.Invitó a la comunidad a denunciar cualquier incidente que se tenga en los cruces internacionales al número de emergencia 911.El Diario de El Paso intentó contactar a la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para obtener un comentario sobre las riñas en los puentes, la agencia no estuvo disponible para comentario.En entrevista previa, Rubén Jáuregui, vocero de CBP, comentó que ellos tratan de mantener el lado estadounidense libre de franeleros y vendedores manteniéndolos del lado mexicano.Jáuregui comentó que se reciben muchas quejas sobre estas personas que se dedican a molestar e incluso a asaltar a los usuarios de los puentes internacionales.Mencionó que en caso de ser víctima de estas personas se haga rápidamente la denuncia para que las autoridades correspondientes (dependiendo de qué lado ocurrió) busquen al responsable. (Karla Valdez/Javier Olmos/El Diario)