Van contra fallo que exonera a presuntos homicidas

El Ministerio Público entró en la fase de revisión de la resolución judicial que exonera a dos hombres del delito de homicidio agravado en hechos ocurridos en el bar Tres Mentiras, para posteriormente interponer el recurso de casación.“Respetamos el criterio de los jueces pero no lo compartimos, ya que aportamos los suficientes elementos de prueba para acreditar la probable responsabilidad en los crímenes”, dijo el fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Ayer El Diario dio a conocer que por insuficiencia de pruebas, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo en el que absolvió a dos presuntos integrantes de la pandilla “La Línea” acusados de haber asesinado a tres personas en el interior del bar “Tres Mentiras”, en octubre del 2016.Los jueces concluyeron que el Ministerio Público (MP) no probó que Joel Martínez Lozada y Mario Alberto Gómez hubieran irrumpido en el establecimiento para asesinar a Héctor Daniel Carreón Zúñiga, Adrián Vargas Contreras y Alejandro Rentería Arreola.El Tribunal señaló que el MP únicamente acreditó que la noche del 7 de octubre del 2016 en el interior del bar “Tres Mentiras”, en la carpeta de investigación denominado como “Tres Cantinas”, ubicado en la avenida Manuel Gómez Morín en el interior de la Plaza Cuquita, dos personas dispararon armas de fuego en contra de las tres víctimas.El MP afirmó que los aproximadamente 14 videos de Seguridad captados en el bar “Tres Amores” registraron el momento en que los dos detenidos dispararon en contra de las víctimas y los asesinaron.Pero los medios de prueba no demostraron que Martínez Lozada y Gómez sean esos criminales. Los videos captados por las cámaras de seguridad del bar y presentados en juicio por la representación social son de baja calidad y no es posible que confirmen que se trata de Martínez y Gómez.El arma de fuego asegurada a Mario Alberto Gómez corresponde a la utilizada para matar a las víctimas, pero no es suficiente –dijo el Tribunal– para responsabilizarlos de esos homicidios, pues él fue detenido 22 días después de los hechos y denunció haber sido víctima de tortura.El fallo se emitió ayer después de las 16:00 horas por unanimidad de votos del órgano jurisdiccional, conformado por Jesús Manuel Medina Parra, María Isela Vázquez Granados y Myrna Luz Rocha Pineda.Nava López dijo que las pruebas eran contundentes por lo que una vez analizada la resolución acudirán a una segunda instancia, donde esperan un fallo favorable.

