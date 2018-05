Inicia audiencia contra acusado de matar a dos

Con la presencia de otro litigante particular, ayer inició la audiencia de individualización de sanciones al hombre encontrado culpable de matar a dos personas y quien era representado por el abogado que fue asesinado el fin de semana pasado en Samalayuca, Jorge Iván Leyva Loya.El Ministerio Público (MP) pidió la pena máxima en contra de Refugio Vladimir Sánchez Galaviz, al indicar que él no ha mostrado arrepentimiento y causó un daño irreparable.Mientras que la defensa de Sánchez expuso que se trata de una persona sin antecedentes penales, que es joven y merece una oportunidad para reinsertarse en la sociedad.Por unanimidad de votos de un Tribunal de Enjuiciamiento Sánchez Galaviz fue encontrado culpable de haber asesinado a balazos a los hermanos Ramón y Édgar Sepúlveda Carrillo y por mayoría de votos inocente de intentar privar de la vida a dos mujeres, una hermana de las víctimas fatales y la novia de uno de ellos. También por mayoría no se acreditaron dos agravantes planteadas por el Ministerio Público (MP).Los hechos sucedieron entre las 23:00 horas y las 24:00 horas del 26 de diciembre de 2016, cuando presuntamente Sánchez llegó al exterior de una vivienda en el 7531 de la calle Electricistas, en la colonia Fidel Velázquez, y disparó contra las cuatro personas.

