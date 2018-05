Resurge fuego en depósito clandestino

Por tercera vez en el mes, Bomberos acude a sofocar el incendio que inició el pasado 2 de mayo en el depósito clandestino de materiales reciclables, en la colonia Granjas de Santa Elena, al sur de la ciudad.La madrugada de ayer autoridades de Seguridad Pública que resguardaban el lugar reportaron que el fuego se reactivó en pacas de plástico que yacen en el lugar, que no ha sido limpiado porque aún no terminan los peritajes, se informó.Al lugar acudieron Bomberos y autoridades de Protección Civil. Efrén Matamoros Barraza, director de esta dependencia, dijo que enviaron dos máquinas extinguidoras para sofocar el fuego de las pacas que ya habían sido remojadas.“Este es el problema que se tiene cuando es basura, cuando es todo este tipo de material”, mencionó.El funcionario indicó que los trabajos de remoción de basura no han concluido en el lugar, debido a que la Fiscalía General del Estado no ha terminado con el peritaje del siniestro que se registró hace dos semanas, situación por la que sigue en resguardo el depósito.“Hasta que ellos terminen podremos llevar la basura al relleno sanitario, mientras solamente estamos pendientes de que no vuelva a arder el lugar”, dijo Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil.El pasado miércoles 2 de mayo se registró a las 2:30 de la mañana un incendio que arrasó con 8 mil pacas de material de desecho y puso en alerta ambiental a juarenses y paseños debido a la columna de humo negro que cubrió el 50 por ciento del cielo juarense de sur a norte.Matamoros Barraza dijo que en abril de 2015 el dueño del depósito ya había sido multado con 3 mil salarios mínimos también por un incendio que en esa ocasión llevó más de 13 horas extinguirlo.Explicó que esa sanción fue pagada y que “dijeron que ya iban a hacer todo bien pero abandonaron el lugar”. Matamoros refirió que desde hace dos o tres años el lugar era utilizado de manera clandestina para almacenar material.Habitantes de la zona refirieron que ya se habían presenciado conatos de incendios con anterioridad en el mismo depósito. (Abril Salgado / Daniel Domínguez / El Diario)• Finales de abril de 2015• 2 de mayo de 2018• 6 de mayo• 15 de mayo

