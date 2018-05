Cobro en estacionamientos reduce delitos: Canaco

Cuando los estacionamientos de centros comerciales son operados bajo el esquema de cobro se reduce la incidencia delictiva, argumentó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).Esta postura fue expuesta ayer por el organismo empresarial a través de un comunicado de prensa.Canaco resaltó que no está promoviendo reavivar las tarifas por el uso de aparcaderos ni tampoco ha sido expuesto por representantes de centros comerciales.Sin embargo, precisó que a pregunta expresa de si los operadores desean el cobro, la respuesta fue positiva.En el documento refiere que la facultad de definir si se cobra o no está en manos del Ayuntamiento.En caso de que se reactivara, la Cámara de Comercio insiste en que debe ser un cobro justo para los usuarios, que se cuente con personal de vigilancia, ofrecer seguro contra daños y facilidad de acceso y salida.“Canaco ha respetado la ley emitida por el Gobierno municipal anterior y hasta el momento el tema no está en la agenda de Canaco o de los centros comerciales afiliados a este organismo empresarial”, citó.En semanas recientes se han registrado distintos hechos violentos en centros comerciales y lugares de diversión nocturna.Uno de los corredores comerciales donde Canaco señala se percibe una baja en la clientela es en avenida Gómez Morín.El 14 de abril de 2016 entró en vigor el Reglamento para la Operación de Estacionamientos Públicos y Privados, que prohíbe a negocios comerciales, de servicios e industriales, hospitales y Central Camionera cobrar por el uso de sus aparcaderos.En la ciudad se tienen contabilizados 68 estacionamientos de plazas comerciales, bares, restaurantes, entre otros negocios que desde entonces deben brindar el espacio gratis.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.