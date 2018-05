Tras los conflictos suscitados en los puentes internacionales, autoridades desplegaron un operativo para mantener el orden en las inmediaciones de estos recintos binacionales.Una visita al cruce fronterizo Paso del Norte permitió advertir que elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) coordinaban el flujo vehicular en las proximidades sobre la avenida Juárez y agentes de la Policía Municipal vigilaban el perímetro.Por la mañana, conductores reportaron largas filas en el puente internacional Córdova-Américas, pero hacia el mediodía éstas se fueron disipando y, señalaron, el tiempo de cruce fue menor.No sucedió lo mismo en el cruce situado en el Centro, donde conductores reportaron en promedio demoras de más de dos horas.Alexandra Solís Medrano, portavoz de la DGTM, no respondió a las llamadas telefónicas hechas por El Diario para conocer más detalles sobre el operativo de la dependencia.Sin embargo, oficiales de Tránsito situados en la avenida Juárez comentaron que su labor consistía en impedir que de las calles laterales los conductores intentaran meterse a la fila del puente.Indicaron que los envían hasta donde empieza la avenida Juárez y afirmaron que no han tenido problemas con los automovilistas.Los elementos de la DGTM informaron que estarán turnos completos en esas proximidades.En el puente internacional Córdova-Américas, conocido como “Libre”, también hubo presencia de autoridades para vigilar la zona.Apenas el domingo, una riña tuvo lugar en la fila del cruce Paso del Norte, donde un pleito de automovilistas subió de tono hasta que dos vendedores quebraron los vidrios de una camioneta texana.Sin embargo, estos hechos no son aislados, pues a lo largo del último año otros incidentes de la misma naturaleza han ocurrido en estos accesos.El 24 de noviembre del año pasado, una mujer golpeó el parabrisas de otro vehículo debido a que el conductor de esa unidad se metió a la fila.En diciembre, el puente Paso del Norte fue escenario de una pelea entre un automovilista y un ‘franelero’, en virtud de que este último obstruía el paso de los conductores para dejar pasar a otros a cambio de dinero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.