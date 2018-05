Se descomponen cuerpos en Semefo; falla refrigeración

La falta de recursos para el mantenimiento de las instalaciones y equipo en el Servicio Médico Forense (Semefo) hizo crisis este fin de semana, al descomponerse los refrigeradores donde permanecían los cadáveres de víctimas de los delitos de homicidio doloso e imprudencial, denunciaron deudos.Esta mañana los familiares de dos hombres que fallecieron en un accidente vial registrado en el Camino Real denunciaron públicamente que les entregaron los cuerpos en estado de descomposición, por lo que la funeraria les dijo que los féretros deben permanecer sellados debido a las malas condiciones en que se encuentran los restos humanos.El percance de Tránsito ocurrió el sábado a la una de la mañana en el Camino Real donde murieron Esteban Castillo Llamas de 34 años, y Alonso Núñez, de 19.Los cuerpos ingresaron al Semefo donde les fue practicada la necropsia de ley y fue hasta este lunes que les dieron la salida a los cadáveres.Sin embargo, debido a que las salas de refrigeración fallaron, los restos fueron entregados en avanzado estado de descomposición, lo que impide a los deudos despedirse de sus seres queridos durante el servicio funerario, denunciaron.Este mismo martes, los afectados harán la denuncia pública en la Funeraria Rios, para expresar su inconformidad contra la Fiscalía General del Estado (FGE) por el trato indigno que se le dio a los cuerpos de sus seres queridos.Sin embargo, el problema es más grave, ya que son cinco o seis cuerpos sin identificar de reciente ingreso y 140 cadáveres de personas desconocidas de ingreso anterior, los que ya presentan estado de putrefacción, revelaron trabajadores estatales.Las actuales condiciones del Semefo obligan la intervención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), según los deudos.Oficialmente la Fiscalía General de Estado (FGE) no ha proporcionado información oficial al respecto, sin embargo, esta ya se solicitó al fiscal general César Augusto Peniche Espejel.A condición del anonimato, por no estar autorizados para dar declaraciones, los empleados confirman las condiciones insalubres en las que trabajan debido a las fallas en las salas de refrigeración para el depósito de cadáveres y la refrigeración para el edificio.Es tal la carencia que no cuentan con suministros como agua para beber, guantes para la practica de las necropsias, aire acondicionado y debido a la descomposición de los cadáveres hay una infestación de moscas y en horas puede ser de fauna cadavérica.Son los familiares de víctimas quienes han denunciado la situación al interior de Semefo, debido a que les están entregando los cuerpos hinchados y 48 después de su ingreso por la falta de médicos forenses y disertadores, lo que ya se había denunciado anteriormente.

