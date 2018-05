Tienen un mes sin agua en Loma Blanca

Vecinos de Loma Blanca reportaron que desde hace un mes alrededor de mil 500 habitantes no cuentan con agua potable en sus viviendas.Fernando Débora, residente del sector desde hace 17 años, explicó que han acudido a la Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS) en el poblado de San Isidro, donde les han explicado que el pueblo cuenta con dos pozos, pero sólo funciona uno. El que se encuentra ubicado en la calle Cruz Asencio Sánchez está descompuesto.“Me han dicho que la infraestructura de ese pozo está inservible, que no hay manera de arreglarla; no sé si no tendrán los recursos necesarios y pues no, no nos dan ninguna razón, nada más nos dicen que por el momento no se puede hacer el trabajo”, expresó.El entrevistado señaló que la Junta Rural quedó de enviarles pipas de agua potable desde hace aproximadamente dos semanas, pero esto no ha ocurrido. “La inconformidad es que yo estoy al tanto con los pagos y ellos me siguen cobrando como si usáramos el servicio pero no nos han dado respuesta”, señaló.Fernando Débora, residente de Loma Blanca desde hace 17 años, narra que durante las madrugadas tienen la esperanza de que llegue “un chorrito” de agua, pero desde hace un mes deben acudir con los vecinos de la zona baja para pedir el líquido y acarrearlo en tambos con sus vehículos hasta sus domicilios.Yo tengo dos niños chiquitos y el agua es muy necesaria tanto para hacer de comer, para bañarse, hasta para regar los árboles, yo tengo árboles en mi domicilio pero hasta ahorita no les he podido echar agua”, anotó.También explicó que el pueblo está dividido en dos secciones, una parte alta y una baja, que es a la que dice se le da mayor prioridad, “a nosotros como estamos un poco más arriba no nos llega la presión”.Al respecto Hilario Ramírez Hernández presidente del comité de la Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS) en San Isidro, explicó que en Loma Blanca hay habitantes que tienen hasta 10 años sin pagar el servicio, que es una cuota de 50 pesos al mes.También puntualizó que están por enviar técnicos para reparar el pozo fuera de servicio, sin embargo y resaltó que tiene oficios donde consta que hace meses solicitó las pipas a la Junta Central de Agua.Agregó que personalmente ayuda a los habitantes en el acarreo de agua con una unidad de la JRAS y también en su vehículo particular.“Yo por mi parte ando haciendo lo que puedo, si no me mandan pipas ¿qué puedo hacer? Pues utilizar mi troca personal y la troquita de aquí de la Junta”, comentó Ramírez.