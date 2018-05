Contemplan suspender clases en secundarias el viernes

Debido a la pérdida de clases que se suscitó tras la manifestación de maestros el mes pasado, este viernes quedará a criterio de las escuelas secundarias la suspensión de clases debido a la aplicación del examen del Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria (Idanis).Lo anterior fue informado ayer por la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, la cual indicó que cada escuela por separado informaría a los padres y madres de familia lo determinado.El mes pasado, del 17 al 28 de abril, 3 mil maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) Sección 42 hicieron un paro de labores y la toma de las instalaciones de Gobierno del Estado en protesta por la falta de pago de prestaciones y sueldos devengados.Esta acción afectó a 90 mil de los 290 mil estudiantes del sistema básico de la ciudad. Por lo mismo, se había pedido que los maestros, ya que han regresado a las aulas, se pongan de acuerdo para saber de qué forma van a recuperar los nueve días de clase que perdieron.Se había dicho que sería una extensión del horario lo que vendría a reponer este período, pero hasta ayer no se tenían datos concretos al respecto.Mientras tanto, se informó a través de la vocería que aunque comúnmente este día se cancelan clases, esta vez queda a criterio de las escuelas secundarias, de su capacidad y espacio, el cancelar clases o no.“Muchas escuelas están recuperando clases, en donde no hay tanta demanda de alumnos y que les queda espacio para tomar clases y aplicar el examen, ahí sí van a recibir alumnos y dependerá de cada escuela en particular qué grupos recibir y qué materias impartir de manera simultánea”, explicó Francisco Chávez.Estas escuelas son la minoría, y serán ellas mismas las que anuncien a su comunidad escolar sobre lo propio.Este viernes la prueba inicia a las 9 de la mañana, y una vez que comienza, nadie puede ingresar al aula.Serán 26 mil alumnos en Ciudad Juárez los que estarán buscando un espacio en alguna de las secundarias de la localidad, quienes serán evaluados por medio de este examen conocido como Instrumento para el Diagnóstico de Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria (IDANIS).Judith Soto Moreno, subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte aseguró en días pasados que hay espacios para todos, aunque en algunos casos los alumnos no queden en la escuela secundaria de su preferencia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.