De las dos nuevas colonias que planeó crear el Municipio en esta administración, ninguna se podrá realizar y cientos de familias se quedarán esperando contar con un predio para edificar su vivienda.El Gobierno local concibió fundar dos asentamientos, uno colindante con Ampliación Felipe Ángeles, al poniente de la ciudad, y otro en el Lote Bravo, al suroriente, se informó a mediados del año pasado.Sin embargo, tras realizar estudios de factibilidad y en otro caso terminar un proceso legal, se determinó que ya no hay tiempo para crear las colonias, afirmó el director de Asentamientos Humanos, Oscar Arturo Ayala Galindo.“El proyecto que teníamos en el poniente se desvanece derivado de que el área por Camino Real que teníamos prevista, resultó que no tenía un proyecto rápido para efecto de dotar de agua y drenaje, entonces no pudimos crear la colonia”, declaró Ayala.En el caso del área en el Lote Bravo, adjunto al CBTIS 270, agregó que la propiedad del predio estaba en litigio, y aunque dijo que ya se resolvió a favor del Municipio, hay que desalojar a los que ostentaban la propiedad y ya no hay tiempo.Esa colonia contaría con 260 lotes a precios bajos, de entre 20 y 30 mil pesos que se cobrarían en abonos, establecen datos de Asentamientos Humanos.“Lamentablemente los tiempos son fatales y tenemos que respetar la ley electoral y en este momento estamos impedidos para iniciar la constitución de esa colonia”, aseguró el funcionario.A mediados del año pasado, la Dirección de Asentamientos Humanos, tenía documentadas mil 400 solicitudes para adquirir un lote municipal, de acuerdo con datos periodísticos.En ese momento el plan del Municipio era crear colonias con servicios, como agua potable, drenaje y electricidad.

