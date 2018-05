Exigen justicia para abogado

Mientras familiares y amigos velaban al abogado Jorge Iván Leyva Loya, integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez exigieron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) resultados en el esclarecimiento del doble crimen, registrado el pasado sábado en el ejido El Ojo de la Casa, en Samalayuca.El hombre que acompañaba al litigante no había sido identificado oficialmente, dio a conocer Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE.Los abogados esperaron para ser atendidos por el fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, pero se les informó que había salido de su oficina, aunque en el interior del edificio fueron observados los escoltas que usualmente lo custodian.En la manifestación pública realizada ayer por la mañana, los abogados se inconformaron por el elevado número de crímenes registrados en la ciudad.“Venimos a ver qué ocurre con el fiscal (César Augusto Peniche Espejel), ya son bastantes homicidios en la ciudad, prácticamente estamos volviendo al 2008 y 2010, venimos a pedirle que haga su trabajo y si no puede que renuncie”, dijo el presidente de la asociación, Mario Alberto Espinoza Simental.En lo que va de la presente administración estatal, esta es la primera ocasión que los abogados hacen una protesta pública ante el cúmulo de asesinatos en la ciudad.“Es evidente que nos pegaron a nosotros, a nuestro gremio, es una ejecución de un joven estudioso, muy dedicado y no nos queda de otra que venir a exigir justicia”, dijo Espinoza Simental.El archivo periodístico establece que el abogado Jorge Iván Leyva Loya, fue detenido por agentes municipales en el 2015 como probable responsable del delito de lesiones.Ayer el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, agregó que esperaban la firma de la esposa de Leyva Loya para la asociación de abogados sea designada coadyuvante del caso y apoyar las investigaciones en torno a este asesinato.Esto para evitar lo que ha ocurrido con los casos, incluso, de los propios policías asesinados, en lo que se han creado “chivos expiatorios” y se les están cayendo los casos.“Dice el fiscal Peniche que todos los homicidios que ocurren en Juárez tienen que ver con el reacomodo de la Línea, pero es evidente que esto no está ocurriendo así, están asesinado al que vende agua, a cristianos, a obreros de maquiladora. En fin, necesitamos que hagan su trabajo para lo que fueron contratados”, agregó.Los abogados expusieron que algunos han obtenido su porte de armas y otros cuentan con escoltas y seguridad personal ante la inseguridad que prevalece y que afecta a todos los ciudadanos, y en particular a los defensores. (Luz del Carmen Sosa)

