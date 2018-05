En el Día del Maestro lo único que ellos desean es que sea reconocido el esfuerzo que realizan, y que se haga justicia conforme a sus necesidades laborales.“Somos el pilar de la sociedad, sentamos bases para los futuros médicos, ingenieros, arquitectos; queremos que el Gobierno nos haga justicia”, expresó el profesor Rigoberto Castillo Barrón, director de la Escuela Secundaria Estatal 3002, quien tiene 39 años de experiencia en el gremio.El maestro hizo alusión al movimiento magisterial que sostienen desde el 15 de mayo de 2017 a la fecha, el más reciente, el paro de labores de 12 días, una huelga de hambre y marchas. Aun cuando han regresado a las aulas, miles trabajan bajo protesta.Esto se ha presentado en los tres niveles educativos, como en el superior con las manifestaciones de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech); y a nivel medio superior con los trabajadores del Colegio de Bachilleres (Cobach) y con los del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech).Así como recientemente en el nivel básico con los maestros de la sección 42 y la sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Estos últimos realizaron un paro de labores y la toma de las instalaciones de Gobierno del Estado del 17 al 28 de abril, debido a que no se les estaban respetando sus prestaciones laborales, y algunos maestros tenían un retraso en sus pagos de salarios de hasta un año.“Con la Ley del Servicio Profesional Docente lo que dice en la fracción 3 es que se va a crear un artículo transitorio y a partir de ese momento Gobierno del Estado debió haber armonizado el código administrativo con la ley, pero no lo hizo”, explicó Castillo Barrón.Entonces, dijo, esto es lo que tiene en vilo las prestaciones de los docentes, pues la ley no es clara en ese aspecto.“Nunca habla de que se les va a quitar, ahí sólo dice que cualquier promoción será contra la ley pero no dice que todas las prestaciones van a desaparecer, es algo que la institución de Gobierno del Estado debió haber hecho desde un principio”, dijo.Por su parte, y tras varias manifestaciones de inconformidad como fue el dar la espalda a la directora general de su subsistema durante la ceremonia de graduación, los profesores de Cobach señalaron que la situación sigue siendo la misma que los obligó a protestar.Los docentes reportan que sigue habiendo incrementos en las cuotas y cobros injustificados del Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste), y un retraso en cuanto a la gestión para solventar su ahorro, y que hasta la fecha la respuesta es que depende de la Federación.Por su parte Bernardo Hernández, dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Cobach (Staacobach), consideró que este es un momento de unión entre el gremio magisterial.“Los acontecimientos en el último año han dado a conocer la fuerza del magisterio y esto debe prevalecer en la unión entre los diferentes subsistemas, pues el fin que todos buscamos es la educación de las nuevas generaciones”, dijo.Rigoberto Martínez Escárcega, profesor de la Upnech que se sometió a huelga de hambre del 28 de febrero al 5 de marzo de este año, en la exigencia de la renuncia de la ahora exrectora Victoria Esperanza Chavira, fue de una opinión similar en cuanto a la unidad.“Este Gobierno con criterio mercantilista quiere convertir al docente en un asunto de un empleo, esta visión tan reduccionista nos ha unido en contra del Gobierno, pero estamos unidos y debemos seguir así. El magisterio es el corazón de la patria”, expresó.Finalmente, Ángel Martínez, profesor del Cecytech, dijo que era importante devolver la dignidad a la profesión.Él y sus compañeros en el subsistema, se encuentran pendientes de su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual se dio después de muchos años de estar pugnando por tener servicio médico, pero que también les quitaría toda la antigüedad que ya tienen.“Soy maestro de reciente ingreso a la educación media superior, convivo diariamente con maestros que han dejado su vida por mejorar la de los alumnos que han pasado por su tutela y lo único que pido en este Día del Maestro es que le devuelvan la dignidad a esta noble profesión que no cualquiera puede llevar a cabo”, dijo. (Karen Cano / El Diario)

