Sin pies ni cabeza, plan de movilidad

En medio de trámites, correcciones, inconformidades y amparos, la Segunda Ruta Troncal del Transporte Semimasivo anunciada para licitarse en septiembre del 2017 y pospuesta para marzo de este año, se encuentra todavía sin una fecha concreta para concursarse e iniciar las obras.La Segunda Ruta Troncal fue una de las principales promesas del actual Gobierno estatal para Juárez.De acuerdo con datos oficiales, fue apenas en julio del 2017 cuando el Estado presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el Análisis Costo Beneficio (ACB), que todavía se encuentra en revisión.Sin este trámite, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos no puede liberar los 250 millones de pesos que aportará para el proyecto.Tampoco el Estado puede acceder a fondos o subsidios federales.El proyecto ejecutivo tampoco está listo. A la par de los trámites, se tienen que realizar correcciones y ajustes a errores u omisiones en el documento presentado por las empresas Cal y Mayor y Asociados S.C. y Escala del Norte S.A de C.V.Esas compañías elaboraron el llamado Estudio Integral del Corredor de Transporte Público “Corredor Tecnológico” para el cual el Banco Mundial aportó 21.6 millones de pesos y el Estado y Municipio 2.7 millones cada uno.De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera, el diseño presentado por estas compañías se dificulta en la unión de la segunda ruta en su recorrido por la 16 de Septiembre con la Primera Ruta Troncal utilizada por el ViveBús en la zona Centro, a la altura de la Francisco Villa.Los diseñadores no consideraron el túnel de la avenida 16 de Septiembre que impide el transborde de pasajeros ya que el ViveBús circula por arriba de esa estructura y los camiones que utilizarían la Segunda Ruta Troncal irán por el interior del paso suprimido.Las correcciones y ajustes en ese tramo, se están realizando con la asesoría del exdirector del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) Luis Felipe Siqueiros.Esta dependencia dio a conocer que debido a estas correcciones y ajustes, el recorrido por la 16 de Septiembre no se licitará, y se contempla iniciar la obra a partir de la Paseo Triunfo de la República y Américas.Aunque en menor medida, la resistencia al proyecto presentada por grupos de concesionarios, médicos y empresarios –cuyos negocios están apostados a lo largo del recorrido por Paseo Triunfo de la República y Tecnológico– que ven afectaciones futuras por las obras, también han representado un obstáculo por la amenaza latente de amparos que pudieran frenar el proyecto.El año pasado los concesionarios de la línea Poniente-Sur de transporte público obtuvieron el amparo de la justicia federal en contra del gobernador Javier Corral Jurado y otras autoridades estatales, porque fueron excluidos del proyecto para implementar la Segunda Ruta Troncal del Transporte Semimasivo en Ciudad Juárez.La resolución la dictó el 29 de agosto del 2017 el juez Sexto de Distrito con sede en esta frontera, Héctor Manuel Flores Lara, quien determinó que las autoridades deben entregar información a los transportistas y copia del proyecto que llevan a cabo para la nueva ruta del semimasivo, lo cual hasta el momento no se ha cumplido.En el caso de médicos e integrantes del Instituto de Medicina y Tecnología Avanzada de la Conducta, que tienen sus consultorios, domicilios y negocios en la avenida Tecnológico, anunciaron que consideran otro amparo masivo por las afectaciones que consideran tendrá el proyecto a sus negocios. (Juan de Dios Olivas/El Diario)

