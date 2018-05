En video: municipal acusa a su superior de violarla

A través de un video que se difunde en las redes sociales, una supuesta mujer policía acusa públicamente de violación y abuso de autoridad a un mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El video de tres minutos de duración, compartido por un usuario que se identifica como “anonymus” muestra una secuencia fotográfica de tres tomas distintas de una mujer vestida con uniforme de la Policía Municipal. Con una voz distorsionada la denunciante dice que el comandate Barraza le hizo proposiciones para sostener relaciones sexuales, lo que supuestamente denunció ante el 01, el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez el acoso que sufrió.“Me dijo que no estaba para tonterías y me pusiera a trabajar”, dice la quejosa.Refiere que le dijo al comandante Barraza que si seguía insistiendo lo denunciaría ante los medios de comunicación y ante la Fiscalía y él le respondió que “ni se le ocurriera porque la iba a sembrar con droga”.Agrega que al día siguiente la mandó llamar, la citó al estacionamiento de Estación Babícora (Distrito Sur) donde supuestamente los escoltas del comandante la esposaron y obligaron a subir a un vehículo. Dentro de la unidad, según la narrativa de la quejosa, le informaron que estaba detenida por encontrarla en poder de dos armas utilizadas en dos homicidios y ella tuvo miedo por lo que le dijo a su superior que hiciera con ella lo que quisiera, pero que no la acusara.Presuntamente, en ese momento fue violentada sexualmente por su jefe inmediato.Esta mañana, el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez fue cuestionado respecto al video y asegura que su oficina es un lugar de puertas abiertas para recibir y atender a quien lo necesite.“En este caso ninguna compañera agente de policía ha tenido un acercamiento para exponerme esta situación; sin embargo, fuera el caso yo invitaría a la persona afectada a acercarse con un servidor para realizar una investigación interna ya que dentro de esta corporación no se pueden tolerar este tipo de actos”, refiere.“Asimismo, se le invita a que haga su denuncia ante la autoridad investigadora correspondiente para que indague los hechos”, conmina el secretario.“Cabe hacer mención que el comandante que se cita en la denuncia anónima es una persona que desde antes y después de mi llegada a la corporación, ha actuado con probidad dentro de la misma, así consta su expediente de policía”, asegura el jefe policiaco.La vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer está verificando si existe una denuncia de hechos por la supuesta violación.

