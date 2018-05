Además de las 120 familias que están invadiendo un predio en la Juanita Luna, hay otras 200 a 250 que buscan un lote dónde vivir y el Municipio no les da una respuesta, aseguró María García Castillo, presidenta del Comité de Vecinos de la colonia, y a quien la Dirección de Asentamientos Humanos señala como la “líder” de esa invasión.García expuso que sólo dos familias han aceptado reubicarse, porque al resto no le han ofrecido una opción para cambiarse.La semana pasada el director de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala, manifestó que unas 90 familias que invadieron un predio de alto riesgo en la Juanita Luna aceptaron reubicarse a terrenos en la misma colonia.Agregó que de 15 a 20 no aceptaron, y esperarán a que quienes ya habían levantado su casa con madera se lleven el material y sus pertenencias, para luego retirar a los que queden en el sitio.García dijo que el director de Asentamientos Humanos está ofreciendo predios a otras personas, pero a las que están en la Juanita Luna no.Dijo que en la Juanita Luna hay entre 110 y 120 personas que ocuparon un predio, donde era un campo de beisbol, y aparte hay unas 250 familias en espera de un terreno, “hay mucha necesidad”.García explicó que ese terreno que invadieron en la Juanita Luna no es de alto riesgo, como aseguró el Municipio.Afirmó que aunque tiene una casa en la colonia Plutarco Elías Calles, también tiene un cuartito en la Juanita Luna.“Yo tengo mi casa acá (Plutarco), pero yo tengo mucha familia, entonces ahora que los vecinos me fueron a pedir que los apoyara, yo los fui a apoyar”, comentó. (Araly Castañón)Afirmó que como presidenta del Comité de Vecinos, los colonos pagan una cooperación voluntaria en cada junta.García aseguró que después de todo este asunto, hace 15 días, cuatro encapuchados la amenazaron en el mercado de segundas de la 16 de Septiembre.“Me pusieron una pistola y me dijeron se sale de donde anda o la vamos a tronar”, mencionó.Expuso que no han llegado a ningún acuerdo con el director de Asentamientos Humanos porque es muy déspota y prepotente.Advirtió que si las autoridades municipales no hacen nada para solucionar su situación, van a manifestarse para “pedir la cabeza” de Ayala. (Araly Castañón)