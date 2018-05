Sacan sombrillas y lentes de sol

Con altas temperaturas y cielos despejados ayer los juarenses sacaron las sombrillas y las gafas de sol.“Toda esta semana ha estado muy caluroso, parece verano”, comentó Cecilia, una vendedora ambulante del Centro Histórico de la ciudad.La vendedora dijo que cada vez que inician las altas temperaturas, se preocupa por su salud y disminuye su jornada de trabajo.“Está el sol muy fuerte y prefiero no arriesgarme a que se me baje la presión o algo. Así que si siempre me voy como a las 4, ahora para las 2 ya mejor me voy”, dijo.Según el sistema meteorológico de Estados Unidos, ayer en esta ciudad los juarenses vivieron una temperatura máxima de 34 grados centígrados (93 grados Fahrenheit); además de cielos despejados.Por ello, la coordinación de Protección Civil en la Zona Norte, emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar insolación o golpes de calor.Las anteriores son no exponerse a los rayos solares en horas críticas, es decir, entre 12 del día y 4 de la tarde. Usar bloqueador toda vez que se realice actividad al aire libre, ropa clara y de ser posible de fibra de algodón.Además, se pide a las personas mantenerse hidratados, en especial niños y adultos mayores, evitar una exposición prolongada a los rayos solares, en caso de que suceda tomar agua cada media hora.También es importante nunca dejar en el automóvil a niños, personas de la tercera edad y mascotas, y en caso de contar con equipo de ventilación en casa, mantenerlo en buen funcionamiento en esta temporada.“Se recomienda utilizar sombrilla o algún tipo de sombrero que al menos cubra la cara, evitar consumir alimentos en la calle por el riesgo de descomposición, ventilar el automóvil antes de subir a éste y en caso de presentar algún síntoma de insolación o golpe de calor, acudir al médico”, informó la dependencia.• No se exponga a los rayos solares entre 12 del día y 4 de la tarde• Nunca deje en el auto a niños, adultos mayores ni mascotas• Dé mantenimiento a su equipo de ventilación en casa• Evite consumir alimentos en la calle

