Crecen con la música y mejoran autoestima

Para Heidi Torres y Luna Samaniego, de 13 y 14 años, la música ha sido el refugio perfecto para bajar el estrés de sus obligaciones escolares, encontrar un equilibrio entre las presiones propias de su edad y un detonante en su crecimiento.“A mí me enseñaron desde cero, y empecé a socializar, hablar en público, y demasiadas cosas no sólo relacionadas con la música. Yo elegí la flauta transversal porque me llamó la atención su sonido y que la gente supiera que la estoy tocando. Me siento más segura de mi misma”, dijo Heidi.Su compañera, quien toca el clarinete, expresó que en temporada de exámenes, cuando se siente presionada por la escuela, a través de la música se relaja y luego puede concentrarse.Ambas pertenecen a una orquesta sinfónica integrada por 28 elementos: niños, adolescentes y universitarios, residentes de la colonia Héroes de la Revolución.“Nosotros pertenecemos a una asociación llamada Umbral, estamos buscando los recursos para continuar con este proyecto”, explicó Víctor Puentes, educador y miembro del proyecto.Dijo que tienen 5 años trabajando con esta orquesta, y que a ninguno de los integrantes se les cobra por las clases que se les imparten. El arduo trabajo ha dado frutos, pues los músicos se han presentado en diversos escenarios y cuentan con un amplio repertorio.“Teníamos patrocinios pero ya se nos acabaron, por eso ahora estamos pidiendo dinero para que los muchachos sigan con su sueño del proyecto”, dijo.Heidi admite que si no fuera por este proyecto, nunca hubiera podido aprender música, pues las escuelas suelen ser caras y su familia no tendría dinero para pagar las clases.Ayer, el grupo estuvo tocando en las instalaciones de la Plaza del Monumento a Benito Juárez, a cambio de donaciones entre los transeúntes.“Necesitamos alrededor de 20 mil pesos para pagarles a los maestros y darles mantenimiento a los instrumentos”, dijo.Los interesados en apoyarlos pueden comunicarse al teléfono 656(2)76-90-58.Para ayudar llame al (656) 276-9058

