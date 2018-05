Con multas encima, sin espectaculares, poco apoyo privado y la reducción del presupuesto para campañas, candidatos de partidos políticos a cargos locales buscan la forma de llegar al electorado con un plan mucho más austero que hace dos años.“Van a ser 33 días de campañas muy austeras; en el caso de los candidatos a síndicos apenas van a recibir 9 mil pesos mensuales para salir a pedir el voto”, dijo Omar Bazán, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).El tricolor ejercerá para campañas un presupuesto de 5 millones 522 mil 617 pesos, muy lejos de los 12 millones 317 mil 965 que ejerció en 2016.“Lo que sí te puedo decir es que de lo que se entrega cada mes, se le descuentan las multas y recargos de todo lo que fue el proceso 2016, esto quiere decir que solamente queda disponible cerca del 20 por ciento”, dijo Bazán.Ejemplificó: “si nos entregan un millón de pesos, nos quitan 800 mil de puras multas”.El Partido de la Revolución Democrática (PRD), uno de los que recibirán menos dinero para campañas, indicó que no tendrán dinero ni para espectaculares.La institución del sol azteca recibirá de la autoridad electoral 2 millones 780 mil 431 pesos, casi la mitad de los 4 millones 806 mil 570 pesos que gastó en el proceso electoral pasado.“Es un presupuesto muy limitado. Pero hay ánimo, entusiasmo, candidaturas de importancia”, señaló Pavel Aguilar, dirigente del PRD en Chihuahua.La reducción presupuestal que recibieron seis de las nueve fuerzas políticas en el estado orilla a sus abanderados a ser creativos a la hora de programar actividades en la calle.Aunque para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no representa tanto problema, según su dirigente.“Nunca hemos batallado por el presupuesto, estamos acostumbrados a hacer campañas muy austeras. No somos de campañas ostentosas, siempre hemos estado más apegados a la realidad”, afirmó María Ávila, líder de ese instituto político.El Verde tiene un monto asignado de 3 millones 841 mil 215 pesos para este ejercicio electoral.El Partido Acción Nacional (PAN) recibió este proceso mayores recursos económicos que el resto de las instituciones, que ascienden a 14 millones 685 mil 633 pesos, una partida menor a la de 20 millones 473 mil 270 que recibió hace dos años.El Partido del Trabajo (PT) tiene un fondo de 4 millones 049 mil 967 para gastos de campaña; el Partido Nueva Alianza (PANAL) 3 millones 714 mil 968; y Movimiento Ciudadano, un monto mayor al de 2016, con 5 millones 058 mil 939 pesos.“Tenemos un año así, pero los candidatos van a salir con mística, será una campaña de territorio, de presencia, de estructura, de contacto con la gente”, dijo el líder del priismo chihuahuense.• Multas a partidos• Sin espectaculares• Poco apoyo privado• Menos presupuesto

