Ejecutado en Samalayuca era abogado penalista

Una de las personas asesinadas el sábado pasado en el poblado de Samalayuca fue el abogado penalista Jorge Iván Leyva Loya, y al parecer la otra víctima ultimada junto con él era un custodio del Cereso 3 de Ciudad Juárez, de acuerdo con información proporcionada por litigantes cercanos al profesionista.Integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, en la cual Leyva había sido admitido hace unas semanas, lamentaron el homicidio y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue a fondo el hecho y detenga a los responsables.Además, los penalistas advirtieron que analizan la posibilidad de portar armas de fuego para su defensa personal dado que el Estado no cumple con protegerlos.“Al fiscal le exigimos que investigue a fondo este artero crimen, nosotros vamos a hacer lo propio, si es necesario coadyuvar con la Fiscalía, tenemos investigadores en nuestro despacho. No pueden seguir ocurriendo este tipo de crímenes, tienen que ponerse a trabajar para brindar seguridad a la ciudadanía y a los abogados. Estamos viendo la posibilidad de portar armas de fuego para no estar a la expectativa de que si la autoridad no nos puede cuidar, hacerlo nosotros por nuestro medio”, declaró el presidente de la asociación, Mario Alberto Espinoza Simental.Leyva y la otra víctima fueron baleados a muerte aproximadamente a las 16:03 horas del sábado pasado cuando se hallaban en la calle Ejido Ojo de la Casa y un camino vecinal del poblado de Samalayuca.Uno de los cadáveres quedó en el interior de un automóvil compacto Matiz color rojo, frente al volante, y el otro cuerpo tirado en la terracería.En la escena del crimen se localizaron 19 casquillos percutidos de calibre .223, informó personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.Leyva Loya tenía 39 años de edad, era egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y durante varios años se desempeñó como agente del Ministerio Público de la FGE. Fue de los profesionistas capacitados por Gobierno del Estado para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, y tras dejar de laborar para la dependencia se dedicó a litigar únicamente en materia penal.El último caso que llevó Jorge Iván Leyva fue la defensa de Refugio Vladimir Sánchez Galaviz, quien el miércoles pasado por unanimidad de votos de un Tribunal de Enjuiciamiento fue encontrado culpable de matar a dos personas y declarado inocente del delito de homicidio en grado de tentativa que se dijo cometió contra otras dos.El viernes pasado en entrevista con El Diario y visiblemente molesto, Leyva denunció que el Tribunal de Enjuiciamiento no valoró de forma correcta las pruebas de descargo. Entre estas, las declaraciones de cuatro testigos y una fotografía. Además, afirmó que su representado era inocente y que la declaración de la única testigo que reconoció a Sánchez estaba viciada.El fallo fue emitido ese miércoles por los jueces Arnulfo Arellanes Hernández, Catalina Ruiz Pacheco y Florina Coronado Burciaga, de esta última Leyva Loya no hizo ningún comentario.Datos no oficiales indican que la otra persona asesinada en Samalayuca es un custodio del penal de Ciudad Juárez, de apellido Tello.En Facebook los amigos del abogado asesinado expresaron su dolor por el fallecimiento de Loya.Ayer el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Mario Alberto Espinoza dijo que hace unas semanas el abogado Leyva fue admitido como integrante de ese colegio y esta semana se iba oficializar su afiliación e indicó que hoy buscarán una reunión con el fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, para demandar el esclarecimiento de este asesinato.“Vamos a exigir al fiscal que se investigue a fondo este artero crimen, no pueden seguir ocurriendo este tipo de crímenes”, afirmó.