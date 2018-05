Cae implicado en caso de decapitado

Tras ser detenido por delitos contra la salud, un hombre enfrenta cargos como sospechoso del asesinato de una persona cuyo cadáver decapitado se localizó el pasado 21 de abril en calles del fraccionamiento Parajes de San Isidro; la cabeza se encontró tirada cerca de un paradero del transporte semimasivo.Daniel Humberto Enríquez García quedó a disposición de un Tribunal de Control acusado de haber cometido el delito de homicidio calificado.Enríquez denunció ante el juez de Control que fue torturado por agentes ministeriales para autoincriminarse, por lo que el resolutor ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación en relación a esta denuncia y activó el protocolo de Estambul.Al formular cargos en contra de Enríquez, una agente del MP informó al Tribunal que el pasado 21 de abril se localizó un cuerpo sin cabeza en una brecha de terracería próxima a la calle Custodia de la República de la colonia Parajes de San Isidro. El cadáver estaba envuelto en una bolsa de color negro.El mismo día fue hallada la cabeza en una canasta de color morado, dejada en las calles Puerto de Palos y Puerto de Santo Tomás de la misma colonia.A través de la necrocirugía practicada a la cabeza, se determinó que la causa de muerte de la víctima fue traumatismo craneoencefálico y que el deceso ocurrió de 24 a 32 horas antes del levantamiento de la cabeza, ocurrido alrededor de las 9:30 horas del pasado 21 de abril.Sin abundar más detalles, la fiscal también refirió que el sábado pasado un testigo protegido dijo a los agentes investigadores que contaba con información sobre ese asesinato y también el mismo día a las 19:20 horas se cateó una casa ubicada en la calle Olcantaro número 1625 de la colonia Parajes de San Isidro Cerrada del Parque etapa 8.Además se recabó la declaración de Enríquez García, dijo la fiscal al enumerar los datos de prueba reunidos hasta ese momento y sin dar a conocer el contenido de cada uno.Antes de que finalizara la diligencia, el sospechoso le pidió al juez el uso de la palabra para expresar que lo torturaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.“Fui golpeado para decir muchas de las cosas que están ahí (en la carpeta de investigación)… me pegaron en el estómago, me asfixiaron”, indicó. Luego el juez le preguntó quién lo había golpeado y Enríquez dijo “los que me detuvieron”.El juez fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo jueves a las 09:00 horas y le impuso al acusado la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años.

