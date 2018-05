Advierten por envenenamientos

Los envenenamientos y las intoxicaciones son las causas de muerte accidental más comunes en Chihuahua, establece un reciente estudio conjunto elaborado por el Sector Salud federal.En el “Perfil de las lesiones accidentales” correspondiente al estado, las autoridades sanitarias indican que en 2016 fallecieron intoxicadas y envenenadas 183 personas, de las que 87.5 por ciento eran hombres, 12 por ciento mujeres y el restante 0.5 por ciento no especificados.Según el informe, el 75.5 por ciento de las víctimas que fallecieron a manos de esta causa tenían entre 20 y 59 años, en tanto que el 13.6 eran de 60 años o más.El reporte indica que uno de cada dos envenenamientos e intoxicaciones ocurren dentro de las viviendas, por lo que autoridades alertaron a la población sobre los riesgos de ciertas prácticas comunes entre la población.Efrén Matamoros Barraza, director general de Protección Civil del Municipio, señaló que por ningún motivo deben dejarse productos químicos de limpieza y de cualquier otro tipo al alcance de la población infantil.El funcionario aconsejó que estos artículos sean guardados en lugares altos con el fin de que los menores no puedan alcanzarlos.Otras medidas que sugirió son asegurarse de que las tapas de los recipientes encajen perfectamente y de ninguna forma utilizar envases vacíos de refresco para colocar ahí sustancias tóxicas.Los productos químicos no son los únicos que traen aparejada la posibilidad de sufrir un envenenamiento o una intoxicación.“Hemos tenido casos en los que por alguna razón, a las personas se les olvida apagar la estufa y se van a dormir. Ahí es donde hemos tenido problemas de intoxicación con monóxido de carbono. También hemos tenido problemas de fugas de gas de las cuales no se percatan”, comentó Matamoros Barraza.El reporte de la Secretaría de Salud federal muestra que en la población infantil, quienes sufren con mayor frecuencia padecimientos de este tipo son los niños y niñas que tienen entre 1 y 4 años, especialmente los hombres.De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la intoxicación a causa de productos químicos de uso doméstico puede dejar daños permanentes.La dependencia explica que ello ocurre cuando al organismo entran sustancias tóxicas ya sea mediante la ingestión, la inyección, la inhalación o el contacto directo con ellas.Los productos químicos de mayor peligro dejan ver manifestaciones clínicas inmediatas, advierte el Seguro Social.Entre los síntomas que permiten identificar un probable caso de intoxicación por producto químico de uso doméstico están salivación, dificultad para respirar, convulsiones, pérdida de la conciencia, una coloración azulada de la piel y llanto constante, si se trata de niñas y niños.

