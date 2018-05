Videos: Los 5 pleitos mas violentos en los puentes internacionales

El último incidente ocurrido en el puente internacional Santa Fe que dejó como saldo una camioneta con los vidrios destrozados, reabrió una discusión en las redes sociales sobre la necesidad de retirar a los franeleros e incrementar la seguridad de los guiadores fronterizos que se dirigen a El Paso, Texas.En las grabaciones compartidas en los grupos de Facebook como ´Reporte de Puentes´, los cibernautas recordaron además que ´no es la primera vez que sucede´, y que la siguiente ocasión podría traer hechos aún más violentos.Los videos tienen algo en común: en ningún caso se observa a elementos de seguridad alrededor de la escena.El Diario de Juárez te presenta los últimos 5 incidentes que prueban que nadie ha puesto orden en este problema que afecta a los fronterizos.En octubre de 2017, una mujer furiosa se muestra a una furiosa mujer golpeando y quebrando el espejo retrovisor del auto de su exmarido, que traía consigo pasajera no identificadaOtro conflicto entre guiadores ocurrió el 24 de noviembre de 2017, en el puente internacional Zaragoza, en la que se apreca a una mujer que sube a un auto para golpear el parabrisas.Un mes después, el 13 de diciembre de 2017, en el Puente Santa Fé se registró una pelea entre un automovilista contra un “franelero”, ya que el segundo obstruía el paso de los conductores para dar paso a otros a cambio de una propina.Hace dos meses los fronterizos fueron testigos de una inusual agresión de una mujer que con un bat, golpea una camioneta del lado mexicano. En riña destrozan vidrios de camioneta paseña en puente Santa Fe from El Diario de Juárez on Vimeo El último pleito sucedió en la madrugada de este sábado 13 de mayo de 2018. Una mujer sacó a golpes a otra mujer de una camioneta y después vino lo peor. Varios franeleros se le unieron a la agresora y destrozaron los vidrios de una camioneta de reciente modelo.

