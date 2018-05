La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) desacreditó los números que presentó el gobernador Javier Corral en torno a la disminución de ejecuciones en esta ciudad.“Pudieran ser menos pero no menos violentos y no dejan de ser en nuestros negocios”, dijo ayer el presidente de la Canaco, Carlos Castañeda, después de que en un comunicado, el Gobierno de Corral asegurara que en Juárez se ha logrado bajar casi en un 29 por ciento los homicidios ligados al crimen organizado durante el año.Esa versión contrasta con los homicidios dolosos, inclusive, de los últimos días.Hasta el viernes, mayo contabilizaba 38 asesinatos en la localidad, de los que 12 se cometieron tan sólo en los últimos dos días, la mayoría a mano armada.Para el dirigente del gremio la violencia les ha pegado demasiado: ocho muertos en el corredor seguro Manuel Gómez Morín en los últimos 20 meses.Castañeda insistió en que no se trata de bajar los índices criminales sino de eliminarlos. “Porque siempre pasa lo mismo, dicen: íbamos muy bien, ya casi lo lográbamos, y luego vuelven a subir los homicidios”, agregó. “No estamos contentos con esa respuesta”, dijo.En el informe de la autoridad estatal, se anuncia que como resultado de una reunión de jefes policiacos de Chihuahua con el comisionado Nacional de Seguridad y el jefe de la Policía Federal, la próxima semana habrá una presencia importante de elementos federales para reforzar la vigilancia en el combate a la delincuencia organizada en los municipios serranos."La próxima semana ustedes podrán comprobar un nuevo operativo. Más fortalecido, con mayor presencia de todos nosotros, que hemos logrado en una reunión muy importante en forma espléndida", dijo el mandatario estatal.Sobre ese anuncio, el líder empresarial señaló que el sector está dispuesto a cooperar con los operativos. “No se trata de pelearnos, sino de buscar una solución en conjunto”, añadió. E insistió en que “no queremos calles fantasma como ya ocurrió antes con el corredor Gómez Morín”.Para terminar, Castañeda lamentó que producto de la inseguridad, los comercios afiliados a la cámara han reportado bajas en sus ventas hasta del 30 por ciento debido a que muchos dejaron de registrar la visita de clientes norteamericanos que llegaban a Juárez.Entonces, “eso de que va disminuyendo la inseguridad no nos gusta”, aseveró. Corral dijo en el boletín que la reducción se basa en datos oficiales que le proporcionó el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia.“Esos datos son oficiales y es una conferencia de prensa que dio el propio comisionado, no nosotros. Entonces, seguimos trabajando en todo el estado", manifestó.

