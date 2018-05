Lilia Merodio busca mejorar la vida de los juarenses

Más guarderías y escuelas de tiempo completo, son dos de las necesidades que ha encontrado la candidata a diputada priista, Lilia Merodio, en sus recorridos por el tercer distrito.La abanderada de la alianza Todos por México que agrupa al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista (PVEM) y Partido Nueva Alianza (PANAL), asegura que irá por ampliar programas que ya existen, como el Prospera, para que más niños sigan estudiando.“Por primera vez se le dio apoyo a las familias que tienen un integrante con alguna discapacidad”, recordó Merodio.Para la candidata es importante ampliar algunos programas sociales y apoyos económicos a las familias de escasos recursos.Parte de su propuesta es triplicar lo que ahora aporta el Seguro Popular a estas familias. “Esto se va a traducir en que sean mil 700 pesos por bimestre”, dijo.En Ciudad Juárez el problema de los autos ‘chuecos’ es un fenómeno que provoca no sólo incertidumbre a las familias, sino inseguridad.“Miles de familias quieren tener su automóvil en regla, porque hasta ahorita más de 30 mil vehículos cuentan con un engomado, pero eso no le da a ellos la legalidad ni la certeza jurídica”, añadió.Merodio buscará un apoyo extraordinario por parte del Gobierno federal que se reforzó con el respaldo del candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade.Durante sus caminatas por las calles de las colonias del tercer distrito electoral, Merodio asegura que ha palpado las verdaderas necesidades de la población.“Muchas mujeres de las que un buen porcentaje son empleadas de la industria maquiladora, pueden verse apoyadas por esto, por escuelas de tiempo completo y más guarderías.“El viernes estuve recorriendo la colonia Juanita Luna, y la gran mayoría de las mujeres que tuve la oportunidad de saludar de mano, son precisamente trabajadoras de este sector”, explica.La candidata priista dice que para ella es importante que las mujeres que trabajan en la maquila tengan más apoyos, sobre todo por los ingresos que perciben.“Las escuelas de tiempo completo y más y mejores guarderías, ayudan a los niños a tener herramientas para su futuro”, señala.Merodio añade que si se impulsan estos beneficios para las madres de familia, se reflejará en los temas sociales de Ciudad Juárez.“Si impulsamos esto para apoyar a las familias de este tercer distrito, serán más las posibilidades de tener mejores condiciones de vida, aunque ya es un programa que en la actualidad está en marcha, es urgente ampliar su cobertura”, manifestó.La inseguridad, como en el resto de la ciudad, es uno de los mayores problemas que existen en este tercer distrito.En sus recorridos dice que ha palpado lo que dice la gente con la que se entrevista, “la inseguridad va en aumento y con ella los robos de delitos patrimoniales”.“Hoy en día lo que hemos visto, es que de día el alumbrado público está encendido y de noche apagado. Esto ha perjudicado a la seguridad de las familias”, manifiesta.Los habitantes de este sector le señalaron que sin alumbrado público en las noches, se ha incrementado la inseguridad.“Yo he hecho llamados al presidente municipal para que deje de engañar a los juarenses, que eso no se vale y que hay que apoyar a los ciudadanos”, sostiene en relación al alumbrado público.Merodio sabe bien que hace falta un programa para iluminar más y mejor la ciudad, pero hay prioridades en este tema.“Es prioritario ver primero con cuántas lámparas contamos, ver cuáles sirven y cuáles no, y en lugar de estar haciendo este programa o plan con improvisaciones para endeudar todavía más a Ciudad Juárez, es necesario planificar y gestionar recursos en beneficios de todos”, agregó.El problema de los baches en Ciudad Juárez siempre ha sido un lugar común. Por eso Merodio busca que eso empiece a cambiar.“Mucha gente me pide pavimento, muchas calles en el tercer distrito no cuentan con este servicio púbico. He venido haciéndole un llamado a las autoridades del Gobierno del Estado para que se pongan a trabajar”, rememora.Merodio piensa que el pavimento es una necesidad básica para la población, pues no sólo ayuda a trasladarse a los ciudadanos de manera más rápida y segura en su vehículo, sino que disminuye los índices de contaminación.La abanderada de la coalición “Todos por México”, recordó que ya le ha exigido a las autoridades que se pongan a trabajar y no hacen nada,“Urge que las autoridades se pongan a trabajar, lo que hemos observado en este tercer distrito son también muchas fugas de agua, y no vemos a ningún trabajador de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), en este sector reparando estas fugas”, dijo.La candidata a un banquillo del Congreso de la Unión, aseguro que ya les ha dicho en varias ocasiones a los funcionarios estatales que no están trabajando.“Con la entrada del calor, debe haber brigadas de la JMAS atendiendo todo esto por cuestiones de salud y no se está haciendo”, expuso.El sábado 12 de mayo, la candidata por el tercer distrito, se reunió con la base trabajadora de Ciudad Juárez para presentarles su propuesta y escuchar sus demandas.“Estamos impulsando las zonas económicas especiales que permitan tener ventajas competitivas, como las que vino a anunciar nuestro candidato y que es un compromiso de nosotros: queremos que se paguen mejores salarios para la clase trabajadora”, afirma.Dice que si se logra dar incentivos fiscales a las empresas para que en lugar de pagar altos impuestos, se den mejores salarios a los trabajadores mexicanos, en este caso juarenses, la vida social cambiará.“Estuvimos en la CTM cerrando filas con la base trabajadora de Ciudad Juárez e hicimos compromisos de frente con toda esta gente que sale temprano a trabajar y se esfuerza por un mejor futuro”, agregó.La candidata aseguró que para ella es importante tener este tipo de reuniones,“Seguiré haciendo compromisos de frente, soy una mujer de palabra, siempre he cumplido mis compromisos de campaña y es algo que me manifiestan los habitantes de este tercer distrito”, expresa.Merodio asegura que seguirá gestionando recursos extraordinarios para abatir los grandes rezagos.“Vamos por más parques, mejores y más instalaciones deportivas; para mí es muy importante brindar apoyo a los niños y jóvenes que tienen grandes habilidades. Por eso les pido su voto y confianza, quiero llevar su voz a la cámara de diputados”, finaliza.