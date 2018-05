El Estado comenzó a instalar ayer la estructura de soporte de la pantalla gigante de casi cuatro millones de pesos que estará en las inmediaciones de las oficinas jurisdiccionales administrativas de la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez.Cuadrillas trabajaban ayer en el montaje a unos días de que quedó lista la zapata que forma parte de la cimentación del gigantesco aparato.La adquisición de una pantalla despertó indignación entre usuarios y trabajadores de los servicios estatales de salud, quienes cuestionaron al Gobierno de Chihuahua por haber hecho la compra en medio de marcadas carencias en clínicas y hospitales.En días pasados, médicos que prefirieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias señalaron que ellos tienen que trabajar con equipo deficiente y manifestaron su molestia en virtud de que el Estado no ha regularizado su situación laboral.En esa ocasión, los trabajadores indicaron que, por ejemplo, no cuentan con mandiles para realizar cirugías y por lo tanto deben ponerse bolsas de la basura.También se quejaron de la falta de monitores para medir la frecuencia cardíaca fetal, áreas privadas en las salas de parto y una cisterna con un sistema de purificación, por ejemplo.La pantalla gigante le costó al Gobierno de Chihuahua 3 millones 967 mil pesos, documentó El Diario con base en información oficial.Este aparato, que mide 5.76 por 8.96 metros, fue adquirido por la Coordinación de Comunicación Social de la administración estatal y será usada para difundir mensajes de gobierno, aunque hasta ahora las autoridades no han sido precisas en cuanto a qué tipo de comunicaciones sostendrá.Hace poco, trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) protestaron en distintos municipios del estado por la falta de diversos medicamentos en los hospitales estatales.Señalaron que en Juárez había un déficit de fármacos contra la hipertensión, la diabetes y el cáncer.

