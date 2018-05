“Lobo” se soltó de la cadena cuando vio que un desconocido estaba golpeando a su dueña con una tabla. La mujer tenía la blusa rota, el recién llegado la tocaba lascivamente y pretendía bajarse los pantalones para violarla pero el perro se le echó encima, lo puso contra la pared y no le permitió que huyera.Ayer “Lobo” –al parecer de la raza Samoyedo, los cuales instintivamente actúan como perros de pastoreo, se caracterizan por su expresión alerta y pueden resultar buenos vigilantes por su tendencia natural a ladrar– corría feliz en el patio de una casa ubicada en la avenida Reforma en la colonia Melchor Ocampo, el mismo inmueble donde el domingo pasado impidió que Arturo Reyes Macías, de 52 años de edad, agrediera sexualmente a su ama.Los vecinos de la calle saben el nombre del animal y que él les puede advertir si algo ocurre.“De hecho cuando ladra mucho, cuando el ladrido es muy insistente, nos asomamos porque quiere decir que algo desconocido está ahí.“Ese día no lo escuché ladrar pero a los policías sí los oí que decían que el perro fue quien no permitió que el señor se fuera”, comentó una vecina que vive frente al domicilio de la víctima, y que pidió no publicar su nombre.La entrevistada reconoció que la mañana del domingo sí escuchó los gritos de su vecina pero como están acostumbrados a ella hablé con un volumen muy alto, no pensó que la estuvieran tratando de violar.Inicialmente no le prestó atención a las exclamaciones, cuando salió a fumar al porche de su casa escuchó que la víctima pedía auxilio y se acercó a la banqueta de la casa de “Lobo” pero no vio nada extraño, sólo el barandal y el extenso patio frontal, por lo que se retiró y hasta que vio varias unidades de Seguridad Pública y una ambulancia regresó a ver qué sucedía.Fue precisamente el perro quien advirtió que su dueña de 27 años –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– estaba tirada en el piso gritando, de acuerdo con la declaración rendida por la víctima ante el Ministerio Público (MP) y leída ayer al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar para pedir la vinculación a proceso de Reyes Macías por el delito de violación en grado de tentativa.Presuntamente cuando “Lobo” intervino, Arturo estaba encima de la víctima, ya le había dado varios puñetazos en el rostro al tiempo le decía incoherencias. Además le propinó varios golpes en la boca y había tomado una tabla para seguir pegándole.“Salí al patio porque tenía que cerrar la llave de paso, cuando observé a un hombre de chamarra verde y pantalón de mezclilla azul que se me acercó y comenzó a golpearme con el puño cerrado diciéndome “ahora te toca a ti, te voy a coger, te va a gustar”.Yo empecé a gritar fuerte para que me escucharan los vecinos, forcejé. Él me rompió la blusa y en ese momento salió mi perro, ya que se soltó de la cadena y se le abalanzó, le mordió el pantalón y yo salí corriendo”, declaró la víctima ante la representación social.La víctima alcanzó a llamar al 911 y al lugar acudieron agentes de Seguridad Pública Municipal.Ayer “Lobo” estaba solo en la propiedad y ante la presencia de extraños defendía el territorio.En tanto que en la novena sala del juzgado, el titular del Tribunal dictó auto de vinculación a proceso contra Reyes Macías y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia. (Blanca Carmona / El Diario)