Eran predicadores 3 hermanos ejecutados

Los rastros hemáticos quedaron sobre la tierra de la calle Puerto Altamira, al suroriente de la ciudad. Dentro de la vivienda, ni el blanqueador, ni el detergente o el líquido aromatizante han logrado quitar el olor a la sangre derramada de los tres hermanos de nombre Luis –como su padre–, que fueron asesinados la tarde del viernes en la colonia Tierra Nueva.Los cuerpos de Luis Adrián, de 20 años; de Luis Andrés, de 24, y de Luis Gerardo Solís Ramírez, de 26, quedaron en el espacio habilitado como estudio musical, entre guitarras, bajos, órganos y amplificadores, que jamás serán nuevamente utilizados.El primer reporte de la Policía Municipal identifica a los Luises como narcomenudistas.La plataforma YouTube los muestra como lo que en realidad eran: hermanos de sangre dedicados a predicar la palabra de Dios a través de la música cristiana al ritmo de cumbia, dice la esposa de Gerardo y quien por miedo se regresa a Estados Unidos.La esposa de Gerardo, uno de los tres hermanos ejecutados, narra que su esposo y cuñados llegaban a las colonias conflictivas donde los predicadores daban sus mensajes y ellos amenizaban con sus alabanzas.El tema “Gracias por tanta bondad” era su predilecto para llegar a los corazones de quienes radican en las colonias Patria, Tierra Nueva, y otras consideradas como altamente peligrosas.“¿No se acuerdan de mí?”, cuestionó el sicario entre risas antes de disparar a los tres hermanos a muy corta distancia, narra la testigo de la masacre.“Los golpearon, les ataron las manos con los cables de sus teléfonos celulares.“Jerry (Gerardo) les suplicaba que no golpearan más a sus hermanitos, porque eran más pequeños que él”, recuerda llorando.Los tres hermanos se educaron profesando la fe cristiana. Eran músicos como su padre y su tío, quienes fueron asesinados en el 2013, también mientras se preparaban para amenizar un evento religioso. Tras la doble tragedia la familia Solís Ramírez migró a Estados Unidos.Gerardo, ya casado y con dos hijos, decidió regresar para trabajar por Juárez y llevar el mensaje de paz a través del grupo musical Visión Celestial.Con sus ahorros y el equipo de sonido, alguno nuevo, otro usado, montaron el estudio de grabación en el que ya daban servicio a grupos y artistas locales, mientras perfeccionaban su repertorio musical y continuaban predicando.“Un sicario me llevó a mi recámara y preguntó dónde tenía el dinero, le dije que no teníamos dinero. Revisó un cajón y luego se fue”.Los asesinos le habían quitado a Gerardo las llaves de tres vehículos que no lograron encender. Luego, ante el llamado de los vecinos al número de emergencia 911, optaron por huir.Tras el asesinato de su esposo y sus cuñados a los 20 minutos llegaron los policías municipales y ministeriales.Fue cuando la esposa de Jerry recordó que sí tenían dinero. Ocho mil dólares que eran parte de la compensación que la madre de los “Luises” había obtenido de indemnización de la empresa donde laboró el padre, Luis Solís.“El dinero que no robaron los matones, lo robaron los policías”, acusa la doliente, quien asegura que fueron agentes municipales y ministeriales los que acudieron a la escena del crimen y vaciaron cajones y movieron muebles. También hurtaron una computadora Mac, micrófonos, y otros artículos, denunció públicamente la víctima.“¿Cómo puedo confiar en la Policía cuando ellos fueron los que robaron? El comandante Camacho de la Policía Ministerial me pidió que denunciara. Eso haré, es abuso de autoridad. Ese dinero lo necesito para sepultar a mi esposo y a mis cuñados. ¿Cómo pueden robar en estas circunstancias?”, exclama la mujer que ante esta nueva tragedia opta por regresar a la ciudad donde se ocultaron antes y no volver jamás a Juárez.También cristiana, la madre de familia está segura que Dios la protegió a ella y a sus hijos.“Mi niña de dos años vio a su papá y a sus tíos asesinados. Me dijo “Papá, sangre, muerto”, cómo vamos a vivir con esto. Sólo Dios lo sabe, él no nos va a abandonar”, afirma.En el estudio se observa el cuadro donde destaca el nombre del grupo musical “Por siempre Visión Musical, en Memoria de Luis y Jr.”, se lee.Hasta el sábado por la tarde Juárez registraba 43 asesinatos y las autoridades aseguran que es por una pugna entre narcomenudistas ordenada por líderes del grupo delictivo “Los Aztecas”.La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a través del vocero, Arturo Sandoval, pidió a la familia que presente la denuncia ante las autoridades correspondientes para que investiguen lo sucedido.Indicó que comprende por la situación que están pasando, pero no aceptan el señalamiento.“Comprendemos el dolor de la familia por la lamentable pérdida de tres de sus integrantes. Estos hechos sucedieron (homicidios) en el interior de la vivienda, donde sin duda los agresores tuvieron todo el tiempo para sus actividades ilícitas, entre ellas la inspección o registro de cada parte de la vivienda”, señaló.Agregó: “Somos muy respetuosos, pero no aceptamos ese señalamiento, será la autoridad competente quien investigue qué sucedió antes y después del triple homicidio, así como capturar a los asesinos”.La dependencia a través del vocero recomendó a la señora a que interponga la denuncia ante las autoridades correspondientes para que se inicie una investigación que lleve a la verdad de los hechos y después se sancione a quien sustrajo el dinero.Expresó que la SSPM es la más interesada y estará abierta a la indagatoria, para lo cual coadyuvará para que se llegue a la verdad.“Así mismo le pedimos a la señora que si tiene pruebas para dicho señalamiento las aporte para la investigación”, expresó.Por otro lado, también se solicitó un posicionamiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la denuncia realizada en contra de ministeriales, pero no hubo respuesta a la petición.Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del vocero Alejandro Ruvalcaba, también recomendó a la familia a presentar la denuncia correspondiente y aporte los elementos de prueba, como la preexistencia del dinero, para que se inicie una investigación y se proceda en contra de los elementos que aparezcan como responsables para que se proceda conforme lo marca la ley. (Staff/El Diario)